Stačilo pár sekúnd prízvuku a pustili sa do nich: Muži vo VIDEU na ulici DOKOPALI ukrajinskú rodinu!

VROCLAV - V poľskom meste Vroclav došlo k brutálnemu útoku na mladý ukrajinský pár, ktorý podľa polície pravdepodobne motivovala etnická nenávisť. Dvoch podozrivých už zadržali, po treťom útočníkovi naďalej pátrajú. Incident prichádza v čase rastúcich protiukrajinských nálad v Poľsku. O prípade informuje poľská agentúra PAP.
Poľská polícia zadržala dvoch mužov podozrivých z nedeľňajšieho brutálneho napadnutia ukrajinského páru vo Vratislavi. Oznámil to minister vnútra Marcin Kierwiński, podľa ktorého majú obaja zadržaní záznam v registri trestov. Jedného z nich zadržali príslušníci protiteroristickej jednotky vo chvíli, keď sa pokúšal opustiť mesto.
"Muži už majú záznamy v registri trestov. Jedného z nich zadržali policajti z protiteroristického oddelenia, keď sa pokúšal opustiť Vratislav," uviedol Kierwiński. Dodal, že "brutálne násilie nikdy nezostane bez trestu".
Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavilo video, na ktorom je zachytené, ako trojica mužov fyzicky útočí na mladého Ukrajinca, zatiaľ čo jeho partnerka sa ho snaží brániť. Podľa hovorkyne vratislavskej polície Aleksandry Freusovej sú obeťami 20-ročná žena a 21-ročný muž ukrajinskej národnosti.
Prvé slovné výmeny začali už v rade v obchode
Podľa polície sa konflikt začal vo fronte v obchode. Trojica mužov sa mala pred mladý pár natlačiť, na čo ich žena upozornila. Následne ju podľa výpovede jej brata začali urážať pre ukrajinský prízvuk. Hádka sa neskôr presunula na ulicu, kde útočníci mladého muža fyzicky napadli. "Počiatkom agresie bola hádka vo fronte v obchode, potom muži napadli ukrajinského občana na ulici," uviedla hovorkyňa polície s tým, že motívom bola zrejme etnická nenávisť.
Napadnutými sú podľa poľských médií Anastazija a Maksym. Obaja skončili po útoku v nemocnici. Na zverejnených záberoch je vidieť, že mladá žena utrpela poranenie ucha po tom, čo sa po nej útočník zahnal.
Kyjev žiada dôkladné vyšetrovanie
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že polícia stále pátra po treťom podozrivom. Kyjev zároveň očakáva úplné, objektívne a nestranné vyšetrenie prípadu a spravodlivé potrestanie páchateľov.
"Opätovne apelujem na niektorých poľských politikov, aby prestali podnecovať nepriateľstvo, ktoré napokon prerastá do konkrétnych násilných činov v uliciach. Potrebujeme dialóg a vzájomný rešpekt," vyhlásil Sybiha, pričom poľským úradom poďakoval za ich doterajší postup.
Rastie počet útokov z nenávisti
Podľa poľskej spravodajskej agentúry PAP ide o ďalší z viacerých protiukrajinských incidentov v Poľsku. Len pred niekoľkými dňami polícia vyšetrovala prípad z Poznane, kde trojica mužov v električke urážala ukrajinského chlapca a následne fyzicky napadla 60-ročného muža, ktorý sa ho zastal.
Think-tank Res Futura zároveň upozornil, že v máji výrazne vzrástol počet protiukrajinských príspevkov na poľských sociálnych sieťach, zatiaľ čo pozitívne komentáre voči prisťahovalcom takmer zmizli. Analytici tento vývoj spájajú aj s nedávnym diplomatickým napätím medzi Varšavou a Kyjevom, ako aj s ostrou protiukrajinskou rétorikou časti poľskej politickej scény.