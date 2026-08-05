VIDEO z Tatier zachytilo šokujúcu scénu: Chlapec vyrazil na túru obutý iba v šľapkách! Zhrozené reakcie ľudí

ZÁPADNÉ TATRY - V Tatrách môžeme vidieť naozaj všeličo. Ookrem úchvatnej prírodnej scenérie nám veľakrát ponúkajú aj zaujímavé pohľady na niektorých turistov. Najnovšie vzbudil pozornosť chlapec v poľských Západných tatrách, ktorí sa na vysokohorskú turistiku vybral v šľapkách.
Video na sociálnej sieti TikoTok, na ktorom je zachytený chlapec, ktorý spoločne s ďalšími turistami šliape do kopca v nerovnom teréne plnom kameňa, sa stalo rýchlo virálne. Do tejto chvíle ho videlo viac ako 400 000 ľudí.
V prípade šľapiek pritom nejde o obuv vhodnú do hôr a už vôbec nie na turistický chodník, po ktorom chlapec kráča. Chodidlu neposkytujú prakticky žiadnu oporu, ľahko sa môžu zošmyknúť a ich podrážka zvyčajne nezabezpečuje dostatočnú priľnavosť.
Pod videom sa však strhla ostrá diskusia, z ktorej vyplynulo, že chlapec na záberoch nie je až takou raritou a ľudia si nesprávnu obuv do vysokých hôr volia pravidelne. "Keď som schádzala od Smreczyńského plesa, míňala som dievča v gotických topánkach s asi 8-centimetrovou platformou. Už len pri pohľade na to ma rozboleli členky," podelila sa o zážitok jedna z diskutujúcich. "Moja mama bola úplne zhrozená, keď videla chlapcov v bielych teniskách Air Force. V živote by ma nepustila do hôr bez pevných topánok nad členky alebo aspoň s podrážkou určenou do takého terénu," pridala sa ďalšia. "Aj ja som tak raz išiel, ale netušil som, že to bude také strmé..." priznal jeden z diskutujúcich.