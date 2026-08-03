DESIVÉ VAROVANIE Trumpa pre Britániu: TOTO ničí vašu krajinu, ste hlavným cieľom!

WASHINGTON – Nedávny telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a novým britským premiérom Andym Burhamom sa týkal prevažne dvoch tém. Okrem ťažby v Severnom mori rozoberali štátnici aj problém, ktorí sa valí na Európu. Trump nezabudol spomenúť, že Británia je v tejto situácii hlavným terčom.
Americký prezident Donald Trump sa počas stretnutia s médiami v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone D.C. priznal, že počas telefonátu s novým britským premiérom Andym Burnhamom, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, hovorili aj o migrácii. Informuje o tom britský Mirror.
"Áno, ale len krátko. Musel som to spomenúť, pretože to zabíja ich krajinu. Viem, že Starmer v tejto veci veľa nespravil," mal povedať Trump Burnhamovi. Pred novinármi opakovane označil migráciu do Spojeného kráľovstva za "inváziu".
Teória veľkej výmeny
Trump dlhodobo používa rétoriku spojenú s konšpiračnou teóriou tzv. "veľkej výmeny", ktorá hlási, že belošské obyvateľstvo a západná kultúra sú zámerne oslabované a postupne vytláčané migráciou, ktorú pomenúva "invázia".
"(Migranti) prichádzajú z Afriky, Južnej Ameriky, z rôznych častí Ázie a napádajú Európu. Je to invázia a Spojené kráľovstvo je ich hlavným cieľom," povedal prezident USA.
Hegseth prirovnal migrantov k nacistom
Podobnú rétoriku zastáva aj Trumpov kabinet. Minister vojny USA Pete Hegseth len minulý mesiac počas prejavu v Normandii na pamiatku výročia "Dňa D" použil podobné slová, keď prirovnal prechod migrantov na lodiach k invázii nacistov:
"Žiaľ, dnes už európske pláže zaplavujú rôzne nebezpečné ideológie. Do Španielska, Talianska, Grécka aj Bulharska prichádzajú lode plné migrantov. Kedy európske hlavné mestá začnú konať a niečo spravia s touto inváziou? Alebo už teraz je neskoro?“"