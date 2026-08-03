DESIVÉ VAROVANIE Trumpa pre Britániu: TOTO ničí vašu krajinu, ste hlavným cieľom!

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Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
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WASHINGTON – Nedávny telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a novým britským premiérom Andym Burhamom sa týkal prevažne dvoch tém. Okrem ťažby v Severnom mori rozoberali štátnici aj problém, ktorí sa valí na Európu. Trump nezabudol spomenúť, že Británia je v tejto situácii hlavným terčom.

Americký prezident Donald Trump sa počas stretnutia s médiami v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone D.C. priznal, že počas telefonátu s novým britským premiérom Andym Burnhamom, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, hovorili aj o migrácii. Informuje o tom britský Mirror. 

"Áno, ale len krátko. Musel som to spomenúť, pretože to zabíja ich krajinu. Viem, že Starmer v tejto veci veľa nespravil," mal povedať Trump Burnhamovi. Pred novinármi opakovane označil migráciu do Spojeného kráľovstva za "inváziu". 

Teória veľkej výmeny 

Trump dlhodobo používa rétoriku spojenú s konšpiračnou teóriou tzv. "veľkej výmeny", ktorá hlási, že belošské obyvateľstvo a západná kultúra sú zámerne oslabované a postupne vytláčané migráciou, ktorú pomenúva "invázia". 

"(Migranti) prichádzajú z Afriky, Južnej Ameriky, z rôznych častí Ázie a napádajú Európu. Je to invázia a Spojené kráľovstvo je ich hlavným cieľom," povedal prezident USA. 

Hegseth prirovnal migrantov k nacistom 

Podobnú rétoriku zastáva aj Trumpov kabinet. Minister vojny USA Pete Hegseth len minulý mesiac počas prejavu v Normandii na pamiatku výročia "Dňa D" použil podobné slová, keď prirovnal prechod migrantov na lodiach k invázii nacistov: 

"Žiaľ, dnes už európske pláže zaplavujú rôzne nebezpečné ideológie. Do Španielska, Talianska, Grécka aj Bulharska prichádzajú lode plné migrantov. Kedy európske hlavné mestá začnú konať a niečo spravia s touto inváziou? Alebo už teraz je neskoro?“" 

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