Štvrtok6. august 2026, meniny má Jozefína, zajtra Štefánia

Železnice ukázali VIDEO: TAKTO má vyzerať nová Hlavná stanica v Bratislave! Detský kútik aj bezbarierové toalety

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Nové bezbariérové toalety, klimatizovaná čakáreň či detský kútik. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vo videu ukázali, na čo sa môžu cestujúci už čoskoro tešiť v zrekonštruovaných priestoroch bratislavskej Hlavnej stanice.

Železnice v propagačnom videu zverejnenom na sociálnej sieti hovoria o mieste bez prekážok, novej čakárni či začiatku veľkej premeny. Vo videu je ukázané, ako by sa mali súčasné priestory zmeniť. Na záberoch napríklad vidieť, že sa pri rekonštrukcii počíta aj s detským kútikom. "Do konca septembra pribudnú nové bezbariérové toalety a klimatizovaná čakáreň. Ide o prvú etapu obnovy bratislavskej Hlavnej stanice, po ktorej bude nasledovať veľká rekonštrukcia," uviedli ŽSR.

Posun máme pocítiť už v septembri 

Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD) koncom júna avizoval, že základné rekonštrukčné práce by mali byť hotové do konca septembra tohto roka. Ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prepojenie medzi výstupným koridorom a halou. „Predtým bolo treba najskôr cez podzemie vyjsť z nástupišťa, potom sa naspäť vrátiť do haly, bolo to relatívne komplikované. Je tu navrhnutý veľmi jednoduchý prepoj, ktorý veľmi pomôže všetkým cestujúcim, ktorí prestupujú, respektíve musia sa z nejakého dôvodu po vystúpení z vlaku vrátiť naspäť na stanicu,“ povedal Ráž. V rámci základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakární, keďže podmienky nevyhovovali hygienickým normám.

Paralelne sa začala aj príprava projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu hlavnej stanice vrátane jej pamiatkovej časti. Projektové práce by mali byť skončené zhruba koncom tohto roka. Vzápätí na to budú môcť Železnice Slovenskej republiky vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie. Očakáva, že ešte za administratívy súčasného vedenia ministerstva dopravy stihnú tieto práce zazmluvniť a začať symbolickým poklepaním základného kameňa.

Predbežné odhadované náklady celkovej rekonštrukcie hlavnej stanice sú približne 20 miliónov eur. "Peniaze na to vybavujeme z eurofondov," uviedol Ráž. Podľa neho pôjde o kompletnú rekonštrukciu.

Viac o téme: RekonštrukciaVlaková stanicaBratislava Hlavná stanica
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie výstavy Otisa Lauberta „Kresliaci Otis“ v Pistoriho paláci
Otvorenie výstavy Otisa Lauberta „Kresliaci Otis“ v Pistoriho paláci
Správy
Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?
Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?
Prominenti
STVR otvorila Výstavu 100/70 k výročiam rozhlasového a TV vysielania
STVR otvorila Výstavu 100/70 k výročiam rozhlasového a TV vysielania
Cestovanie

Domáce správy

Železnice ukázali VIDEO: TAKTO
Železnice ukázali VIDEO: TAKTO má vyzerať nová Hlavná stanica v Bratislave! Detský kútik aj bezbarierové toalety
Domáce
Podpredseda vlády a minister
Slovensko pomáha Maďarsku s vodou: Nízky stav Dunaja ohrozuje elektráreň Paks
Domáce
Nákladný vlak zastavilo na
Nákladný vlak zastavilo na priecestí až osobné auto: Mrazivá nehoda na západe!
Domáce
Pozor: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko požiarov na väčšine Slovenska – platí zákaz ohňa v prírode
Pozor: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko požiarov na väčšine Slovenska – platí zákaz ohňa v prírode
Regióny

Zahraničné

FOTO Muž išiel darovať plazmu
Muž išiel darovať plazmu a zostal ako OBARENÝ: NAHÝ človek v strope, veľký policajný úder
Zahraničné
Lietadlo stojí na Letisku
Nemecko začalo vyšetrovanie incidentu na letisku: Dron s výbušninou kontrolovane odpálili
Zahraničné
Absolútny ŠOK v parlamente:
Absolútny ŠOK v parlamente: Hlavným vchodom doň uprostred zasadania napochodovali KAPYBARY, kde sa tam nabrali?
Zahraničné
Gabriel Attal
Rusko malo opäť zasahovať do francúzskej politiky: Terčom je kandidát na prezidenta
Zahraničné

Prominenti

Mala zomrieť na pódiu!
Mala zomrieť na pódiu! Ginger Spice prežila vyhrážky teroristu, kolaps na vrchole slávy aj poníženie v spálni
Osobnosti
FOTO vnútri Otvorenie salónu. Na snímke
Kam sa pozerať skôr? Schindlerová na pláži iba v bikinách... Z jej bujného dekoltu odpadnete!
Domáci prominenti
Michael Douglas s manželkou
Michael Douglas vyrazil do spoločnosti s nádhernou dcérou: Tomu sa hovorí dokonalosť!
Zahraniční prominenti
Oslava 40. narodenín Tomáša
Do hry vstupuje DOHADZOVAČ: Známy šperkár Stríž hľadá Belohorcovej chlapa! Miami alebo Dubaj?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Za múrom sa skrýval
Za múrom sa skrýval vzácny poklad: V kaštieli objavili zamurovaný oltár
Zaujímavosti
Toto sa deje v
Toto sa deje v našom tele, ak zjeme jedno z najobľúbenejších letných jedál!
vysetrenie.sk
FOTO Na gréckom ostrove Milos
To je nádhera! TÁTO pláž vyzerá ako z rozprávky, ale skutočne EXISTUJE! Prečo je celá biela?
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Raj pri mori môže skrývať pascu: Oči vám za to nemusia poďakovať!
Zaujímavosti

Dobré správy

Investovanie je dnes možné
Inflácia zmenila správanie Slovákov: Ako narábať s peniazmi, keď nechcete zbytočne riskovať?
openiazoch.sk
FOTO Pohľad na večerný Metropolis
Extrémne teploty? Byty v srdci Bratislavy majú výnimočný systém, ktorý ešte aj šetrí náklady
Domáce
ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
SÚŤAŽ Ktorý outfit je
SÚŤAŽ Ktorý outfit je podľa teba top? Hlasuj a vyhraj parádnu cenu!
feminity.sk

Ekonomika

Košice dostávajú nový tromf: Volvo tu má vyrábať elektromobil, ktorý mieri proti Tesle
Košice dostávajú nový tromf: Volvo tu má vyrábať elektromobil, ktorý mieri proti Tesle
Čo je s dlho očakávaným zvyšovaním dôchodkov? Kľúčový termín sa blíži, upokojuje Erik Tomáš!
Čo je s dlho očakávaným zvyšovaním dôchodkov? Kľúčový termín sa blíži, upokojuje Erik Tomáš!
Stovky banských budov idú k zemi: Pozrite si koniec jednej éry na hornej Nitre! (foto)
Stovky banských budov idú k zemi: Pozrite si koniec jednej éry na hornej Nitre! (foto)
Inflácia zmenila správanie Slovákov: Ako narábať s peniazmi, keď nechcete zbytočne riskovať?
Inflácia zmenila správanie Slovákov: Ako narábať s peniazmi, keď nechcete zbytočne riskovať?

Šport

Prvá podmienka za postupom splnená: Mladíci vďaka famóznemu Seličovi zvíťazili proti Helvétom
Prvá podmienka za postupom splnená: Mladíci vďaka famóznemu Seličovi zvíťazili proti Helvétom
Reprezentácia
Fenerbahce s Milanom Škriniarom víťazne: Turecký klub si do odvety nesie dvojgólový náskok
Fenerbahce s Milanom Škriniarom víťazne: Turecký klub si do odvety nesie dvojgólový náskok
Liga majstrov
Obavy sa naplnili: Carlos Alcaraz oznámil svetu správu, ktorú sme nechceli počuť
Obavy sa naplnili: Carlos Alcaraz oznámil svetu správu, ktorú sme nechceli počuť
ATP
Na medzinárodnej futbalovej scéne to poriadne vrie: UEFA hrozí FIFE bojkotom MS
Na medzinárodnej futbalovej scéne to poriadne vrie: UEFA hrozí FIFE bojkotom MS
Ostatné

Auto-moto

TEST: Škoda Karoq Extra Plus 1.5 TSI DSG - istotka, ktorou nič nepokazíte
TEST: Škoda Karoq Extra Plus 1.5 TSI DSG - istotka, ktorou nič nepokazíte
Klasické testy
Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Úsek košickej R4 dočasne uzatvoria pre výstavbu nového mosta
Doprava
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Volkswagen Caddy po facelifte: Menej nápadných zmien, viac každodennej praktickosti
Predstavujeme
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
V Košiciach dokončujú nabíjacie stanice pre nové kĺbové elektrobusy
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Firmy stále prijímajú menej ľudí. Jedna oblasť však rastie rekordným tempom
Firmy stále prijímajú menej ľudí. Jedna oblasť však rastie rekordným tempom
Pracovné prostredie
Hľadáte si prácu v účtovníctve? Na týchto pozíciách ponúkajú viac ako 2 000 €
Hľadáte si prácu v účtovníctve? Na týchto pozíciách ponúkajú viac ako 2 000 €
Získaj prácu
Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Práca po dosiahnutí dôchodkového veku 67 rokov sa stáva štandardom v Holandsku
Trendy na trhu práce
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Zbohom úradom a papierom: Od augusta 2026 prichádza eTehotenská knižka aj eOČR. Čo to znamená pre zamestnancov?
Domáce

Varenie a recepty

Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Ananásová cuketa na zimu: Perfektná zaváranina ako stvorená k mäsu.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Nikto neverí, že je z cukety. Tento tatarák môžu jesť aj vegetariáni.
Citrónový sorbet: Osviežujúci dezert, ktorý očarí vašich hostí
Citrónový sorbet: Osviežujúci dezert, ktorý očarí vašich hostí
Rady a tipy
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Všetko o paradajkách: Od zelených plodov až po poctivé domáce zásoby
Rady a tipy

Technológie

Bežný cukor môže pomáhať rakovinovým bunkám odtrhnúť sa a šíriť ďalej
Bežný cukor môže pomáhať rakovinovým bunkám odtrhnúť sa a šíriť ďalej
Veda a výskum
AI agenti opäť prekročili hranice. Modely OpenAI a Anthropic útočili na reálne systémy aj webstránky
AI agenti opäť prekročili hranice. Modely OpenAI a Anthropic útočili na reálne systémy aj webstránky
Bezpečnosť
Mysleli sme si, že túto schopnosť má iba človek. Opice však v známom jazykovom teste reagovali rovnako ako my
Mysleli sme si, že túto schopnosť má iba človek. Opice však v známom jazykovom teste reagovali rovnako ako my
Správy
Google odhalil, kedy ti z telefónu odstráni Google Assistanta. Nahradí ho touto službou
Google odhalil, kedy ti z telefónu odstráni Google Assistanta. Nahradí ho touto službou
Android

TN LIVE

Muž bol prakticky na pokraji smrti. Slovenskí lekári mu zachránili život špeciálnou liečbou
Muž bol prakticky na pokraji smrti. Slovenskí lekári mu zachránili život špeciálnou liečbou
Domáce
„Zabijem ťa, ty suka, od zajtra ti začína peklo.“ Ďalšia žena sa bojí o život, agresor nemá zákaz priblíženia
„Zabijem ťa, ty suka, od zajtra ti začína peklo.“ Ďalšia žena sa bojí o život, agresor nemá zákaz priblíženia
Domáce
FOTO: Zvodidlo prerazilo celé auto a vyšlo cez strechu. Vodič zázrakom prežil, potom prišiel ďalší šok
FOTO: Zvodidlo prerazilo celé auto a vyšlo cez strechu. Vodič zázrakom prežil, potom prišiel ďalší šok
Zahraničné
Tatry pritvrdzujú voči kúpaniu sa v plesách. Kontroly budú denné, pokuty tisícové
Tatry pritvrdzujú voči kúpaniu sa v plesách. Kontroly budú denné, pokuty tisícové
Domáce

Bývanie

Pridajte túto surovinu do prania, obliečky budú hladšie a pevnejšie. Starý trik z hotelov poznali už naše babičky
Pridajte túto surovinu do prania, obliečky budú hladšie a pevnejšie. Starý trik z hotelov poznali už naše babičky
Deti odrástli, rodičia majú bývanie presne podľa seba. V novom dome je všetko pre ich život i návštevy vnúčat
Deti odrástli, rodičia majú bývanie presne podľa seba. V novom dome je všetko pre ich život i návštevy vnúčat
Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Na šírku má len 5 metrov a ľahko ho prehliadnete. Za nenápadnou fasádou sa skrýva miesto perfektný relax
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili
Šíri sa z odpadkového koša silný zápach? Urobte tieto kroky ešte dnes, aby ste sa ho zbavili

Pre kutilov

Chystáte sa zatepľovať alebo meniť kotol? Návod, ako v nových dotačných výzvach neprísť o tisíce eur
Chystáte sa zatepľovať alebo meniť kotol? Návod, ako v nových dotačných výzvach neprísť o tisíce eur
Stavebný materiál
Ako si vyrobiť poctivú brezovú metlu, ktorá vydrží roky? Pavol ich takto vyrobil už stovky
Ako si vyrobiť poctivú brezovú metlu, ktorá vydrží roky? Pavol ich takto vyrobil už stovky
Doplnky a dekorácie
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Vnútorné žalúzie sú v 40-stupňových horúčavách pasca: Prečo z okna robia radiátor a ako to vyriešiť za pár eur?
Rekonštrukcia bytu
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Trvalky, ktoré znesú sucho a teplo? Tieto vysaďte na miesta, na ktoré slnko svieti celý deň
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najšťastnejšie páry robia jednu kľúčovú vec každý deň: Trvá len 6 sekúnd, no mení celý vzťah
Partnerské vzťahy
Najšťastnejšie páry robia jednu kľúčovú vec každý deň: Trvá len 6 sekúnd, no mení celý vzťah
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Železnice ukázali VIDEO: TAKTO
Domáce
Železnice ukázali VIDEO: TAKTO má vyzerať nová Hlavná stanica v Bratislave! Detský kútik aj bezbarierové toalety
Absolútny ŠOK v parlamente:
Zahraničné
Absolútny ŠOK v parlamente: Hlavným vchodom doň uprostred zasadania napochodovali KAPYBARY, kde sa tam nabrali?
Panika na palube: VIDEO
Zahraničné
Panika na palube: VIDEO Desivé zábery cestujúcich! Lietadlo zasiahli silné turbulencie! 17 zranených
Ilustračné foto
Zahraničné
Chorvátsko dôrazne varuje dovolenkárov: Na diaľnici k moru sa potuluje medveď

Ďalšie zo Zoznamu