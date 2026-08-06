Železnice ukázali VIDEO: TAKTO má vyzerať nová Hlavná stanica v Bratislave! Detský kútik aj bezbarierové toalety

BRATISLAVA - Nové bezbariérové toalety, klimatizovaná čakáreň či detský kútik. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vo videu ukázali, na čo sa môžu cestujúci už čoskoro tešiť v zrekonštruovaných priestoroch bratislavskej Hlavnej stanice.
Železnice v propagačnom videu zverejnenom na sociálnej sieti hovoria o mieste bez prekážok, novej čakárni či začiatku veľkej premeny. Vo videu je ukázané, ako by sa mali súčasné priestory zmeniť. Na záberoch napríklad vidieť, že sa pri rekonštrukcii počíta aj s detským kútikom. "Do konca septembra pribudnú nové bezbariérové toalety a klimatizovaná čakáreň. Ide o prvú etapu obnovy bratislavskej Hlavnej stanice, po ktorej bude nasledovať veľká rekonštrukcia," uviedli ŽSR.
Posun máme pocítiť už v septembri
Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD) koncom júna avizoval, že základné rekonštrukčné práce by mali byť hotové do konca septembra tohto roka. Ich súčasťou je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prepojenie medzi výstupným koridorom a halou. „Predtým bolo treba najskôr cez podzemie vyjsť z nástupišťa, potom sa naspäť vrátiť do haly, bolo to relatívne komplikované. Je tu navrhnutý veľmi jednoduchý prepoj, ktorý veľmi pomôže všetkým cestujúcim, ktorí prestupujú, respektíve musia sa z nejakého dôvodu po vystúpení z vlaku vrátiť naspäť na stanicu,“ povedal Ráž. V rámci základných prác budú doplnené aj klimatizačné zariadenia do čakární, keďže podmienky nevyhovovali hygienickým normám.
Paralelne sa začala aj príprava projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu hlavnej stanice vrátane jej pamiatkovej časti. Projektové práce by mali byť skončené zhruba koncom tohto roka. Vzápätí na to budú môcť Železnice Slovenskej republiky vypísať tender na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie. Očakáva, že ešte za administratívy súčasného vedenia ministerstva dopravy stihnú tieto práce zazmluvniť a začať symbolickým poklepaním základného kameňa.
Predbežné odhadované náklady celkovej rekonštrukcie hlavnej stanice sú približne 20 miliónov eur. "Peniaze na to vybavujeme z eurofondov," uviedol Ráž. Podľa neho pôjde o kompletnú rekonštrukciu.