Ozbrojenci útočili na severozápade Nigérie: Hlásia najmenej 30 mŕtvych

ABUJA - Útoky ozbrojencov v severozápadnej Nigérii si vyžiadali najmenej 30 mŕtvych a niekoľko ďalších zranených. V pondelok o tom informovali miestni obyvatelia, ako aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Informujú agentúry AP a AFP.
K útoku došlo v nedeľu neskoro večer v obci Naridon v štáte Kaduna, uviedol predseda občianskej iniciatívy Southern Kaduna Peace and Security Network Derek Christopher. „Tá istá obec bola napadnutá aj minulý rok približne v tomto období,“ potvrdil Christopher. Podľa AP tým naznačil, že nigérijská vláda sa vzdala akéhokoľvek zámeru chrániť túto oblasť pred útokmi ozbrojených skupín. „Neviem, kto týmto ľuďom ešte zostal, aby za nich bojoval,“ dodal Christopher.
Jeden z miestnych obyvateľov pre AP potvrdil, že telá obetí previezli do neďalekej nemocnice a v súčasnosti prebiehajú prípravy na ich pochovanie. Medzi obeťami je podľa lídra tamojšej komunity Junusa Babadosa aj osem detí, pričom šesť pochádzalo z jednej rodiny. Žiadna skupina sa k útoku bezprostredne neprihlásila. Amnesty International incident vo svojom stanovisku „dôrazne odsúdila“.
Príslušníci ozbrojených skupín, známi ako banditi, pravidelne uskutočňujú útoky a únosy v severných častiach Nigérie, píše AP. Okrem útokov banditov sužuje Nigériu aj povstalecké hnutie, ktoré vedie skupina Boko Haram a jej odštiepenecká frakcia Islamský štát v Západnej Afrike (ISWAP).