Strana SNS chce zmeny: Parlament by mohol odoberať štátne vyznamenania

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR by mala mať právomoc odňať štátne vyznamenanie udelené najvyššími ústavnými činiteľmi v prípade, ak laureát tohto vyznamenania koná v rozpore so záujmami SR. Návrh, motivovaný prípadom v Poľsku, predloží Slovenská národná strana (SNS) na septembrovej schôdzi Národnej rady SR. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
„V súvislosti s udalosťami v Poľskej republike, kde prezident Karol Nawrocki odňal vysoké štátne vyznamenanie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, navrhne SNS zavedenie obdobnej kompetencie aj do právneho poriadku SR,“ potvrdila. Pripomenula, že kroky poľskej hlavy štátu boli reakciou na rozhodnutia ukrajinského prezidenta, ktoré sa týkali propagácie banderovcov. SNS považuje za nepredstaviteľné, aby v súčasnosti „ktokoľvek velebil akékoľvek osoby, ktoré mali blízko k fašizmu a ktoré prelievali krv nevinných obetí“.
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SNS preto podľa jej slov navrhne, aby NR SR mohla svojím rozhodnutím odňať akékoľvek štátne vyznamenanie udelené prezidentom SR, predsedom vlády SR, respektíve predsedom NR SR. Škopcová v tejto súvislosti pripomína, že ukrajinský prezident je držiteľom štátnej ceny Alexandra Dubčeka. „Nemožno rešpektovať, aby akákoľvek osoba, ktorá je držiteľom štátneho vyznamenania, velebila osoby, respektíve inštitúcie, ktoré majú blízko k ľuďom, ktorí na území Slovenska páchali trestnú činnosť v povojnovom období,“ dodala hovorkyňa SNS.
Národniari veria v podporu svojho návrhu nielen v koalícii, ale aj v opozičných radoch. „Národná rada SR musí mať právo ako najvyšší zákonodarný orgán takéto vyznamenania, ktoré dostali osoby konajúce v rozpore so záujmami Slovenskej republiky, odnímať,“ zdôraznila hovorkyňa SNS. Poľský prezident sa rozhodol odobrať štátne vyznamenanie Zelenskému po tom, čo sa ukrajinský prezident rozhodol pomenovať jednu vojenskú jednotku na Ukrajine po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá má na svedomí aj masakre Poliakov vo Volynskej oblasti.