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Šachová legenda odmietla ponuku na prezidentku Maďarska: Magyar dostal košom

Péter Magyar
Péter Magyar (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgárová neprijala ponuku premiéra Pétera Magyara, aby sa stala prezidentkou krajiny. Uviedla to vo vyhlásení citovanom AFP. Magyar cez víkend avizoval, že sa s ňou v pondelok stretne a ponúkne jej prezidentský post.

„Nemám pocit, že by som mala dosť síl na to, aby som prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa, a preto nemôžem túto ponuku prijať,“ uviedla na sieti Facebook Polgárová, ktorá je všeobecne považovaná za najlepšiu šachistku všetkých čias.

Maďarský parlament minulý týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou po nadobudnutí platnosti v nedeľu zanikol mandát bývalého prezidenta Tamása Sulyoka. Kompetencie hlavy štátu dočasne prevzala predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová, ktorú vo funkcii zastúpi podpredsedníčka zákonodarného zboru Anikor Hallerová Nagyová. Nového prezidenta musí parlament zvoliť do 30 dní.

Magyar v nedeľu uviedol, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Za takúto osobu označil práve Polgárovú, ktorú na prezidentský post podľa neho navrhli aj uznávané osobnosti a jednomyseľne podporili poslanci vládnej strany Tisza.

Prezidenta v Maďarsku volí parlament a aj keď sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Magyarova strana Tisza má po víťazstve v aprílových voľbách v parlamente ústavnú väčšinu.

Zvolenie novej hlavy štátu a vypracovanie novej ústavy sú kľúčovými prvkami Magyarovho plánu zameraného na rozloženie mocenských základov bývalého premiéra Viktora Orbána, uviedla agentúra Reuters. Premiér tvrdí, že na to získal silný mandát od voličov.

Kroky maďarskej vlády sa ale podľa denníka The Guardian stretli aj s kritikou. Napríklad ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch upozornila, že unáhlené ústavné zmeny s cieľom odvolať prezidenta „pripomínajú éru (Orbánovej) strany Fidesz“.

Viac o téme: Péter MagyárJudit Polgárová Prezidentka odmietla
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