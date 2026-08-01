MIMORIADNE Silné zemetrasenie pri Neapole: VIDEO Otrasy prerušili dopravu a spôsobili škody

NEAPOL - Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí (Campi Flegrei) neďaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otrasy viedli k výpadkom elektrickej energie, narušili prevádzku vlakov a metra a tiež spôsobili škody na niektorých budovách, uviedli tamojšie úrady. Informuje správa agentúry Reuters.
Epicentrum zemetrasenia, ktoré úrady zaznamenali o 19.46 h, sa nachádzalo v oblasti Flegrejských polí v hĺbke približne tri kilometre, uviedol taliansky Národný inštitút geofyziky a vulkanológie (INGV). Hasiči povedali, že dostali správy o menších škodách na budovách v Neapole a jeho okolí, no podotkli, že nedostali žiadne žiadosti o pomoc či záchranu. Vlaková doprava i metro sa preventívne pozastavili, uviedli miestne orgány. Podľa talianskych médií išlo o jedno z najsilnejších zemetrasení, aké boli v tejto lokalite kedy zaznamenané.
Oblasť Flegrejských polí je husto osídlená a v uplynulých rokoch zaznamenáva čoraz častejšiu seizmickú aktivitu, čo podnietilo vládu k intenzívnejšiemu monitorovaniu situácie. Slabšie zemetrasenia sú tam pomerne bežné, no silnejšie otrasy vyvolávajú obavy, že by sa mohla zopakovať kríza z 80. rokov 20. storočia, kedy zemetrasenia narušili každodenný život v oblasti a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy.