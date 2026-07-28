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VÝBUCH zlosti v MHD: Muž napadol 24-ročnú ženu v autobuse, skončila v nemocnici!

Žena dostala päsťou od neznámeho muža. Aktualizujeme Zobraziť galériu (4)
Žena dostala päsťou od neznámeho muža. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi

BRATISLAVA - Pokojné popoludnie sa na frekventovanej bratislavskej zastávke MHD Bajkalská zmenilo na veľkú drámu. Neznámy muž vyčíňal v priestoroch hromadnej dopravy. Päsťou dal len 24-ročnej žene, ktorú museli odviesť do nemocnice.

Všetko sa podľa našich informácií malo odohrať neďaleko bývalej arény Pasienky na zastávke Bajkalská v Bratislave. Ide o jednu z najvyťaženejších lokalít v hlavnom meste. K útoku došlo v pondelok 27. júla okolo 15:00 hodiny.

VÝBUCH zlosti v MHD:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Muž sa rozprával sám so sebou, naskočil do autobusu a nastala pohroma

Spomínaný muž javil známky psychickej nevyrovnanosti, keďže sa podľa našich zdrojov mal rozprávať sám so sebou. V daný čas podľa všetkého naskočil do prichádzajúceho autobusu a v ňom dal päsťou len 24-ročnej žene.

Situácia sa dostala do vážneho bodu v momente, keď všetko prišli riešiť policajtí príslušníci a v pätách mali tiež sanitku so záchranármi. Tí ženu na mieste ošetrili a rozhodli o jej prevoze do blízkej nemocnice.

VÝBUCH zlosti v MHD:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Žena už v nemocnici nie je, lieči sa doma

"Môžeme potvrdiť, že v popoludňajších hodinách bola na urgentný príjem v Nemocnici Ružinov privezená žena, ktorá utrpela zranenia v tvárovej časti po incidente v MHD. Naši zdravotníci pacientku ošetrili, jej stav si nevyžadoval hospitalizáciu a preto bola prepustená do domácej liečby," povedala pre Topky hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

VÝBUCH zlosti v MHD:
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Žena mala byť podľa naších informácií v nemocnici podrobená röntgenovému vyšetreniu a ďalším dodatočným úkonom.

Oslovili sme aj Dopravný podnik Bratislava (DPB). Na vozidle krátko po incidente svietil nápis "Služobná jazda". Zaujímali nás podrobnosti. "Vodič autobusu linky 39 v súvislosti s uvedeným incidentom krátko pred 15:00 hodinou kontaktoval dopravný dispečing. V súlade so stanovenými postupmi bola na miesto privolaná rýchla zdravotná pomoc. Vozidlo zostalo na mieste po nevyhnutne potrebný čas. Označenie „Služobná jazda“ na čelnom displeji bolo nastavené až po incidente. Ide o štandardný postup v momente, keď vozidlo dočasne nie je v pravidelnej prevádzke, aby cestujúcim na zastávkach nevznikol dojem, že ich autobus odvezie. K prerušeniu dopravy na linke 39 nedošlo. Dopravný podnik Bratislava na linku okamžite nasadil záložné vozidlo," reagoval pre Topky hovorca DPB Jozef Vozár.

V súvislosti s týmto prípadom sme oslovili aj políciu.

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