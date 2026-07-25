Hrozivá zrážka dvoch autobusov: Mŕtvych je už 35 a zranených rátajú po desiatkách, ministerstvo už koná!

DAMASK - Zrážka dvoch autobusov v centrálnej Sýrii si vyžiadala najmenej 35 mŕtvych a 30 zranených, uviedla v sobotu tamojšia štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na predstaviteľa ministerstva zdravotníctva. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Mŕtvych je už podľa niektorých informácií zo sociálnej siete X dokonca 40.
Štátna televízia podľa AFP predtým uviedla, že pri zrážke dvoch autobusov na ceste Damask-Dajr az-Zaur medzi oblasťami as-Suchna a Palmýra zahynulo 19 ľudí a ďalších 27 bolo zranených. Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeden z autobusov prevážal bezpečnostné zložky a druhý civilistov.
Na miesto nehody smerujú záchranné zložky z Palmýry aj Dajr az-Zauru. S evakuáciou zranených osôb pomáhajú armádne vrtuľníky. Sýrsky minister vnútra Anas Chattáb na sociálnych sieťach vyjadril sústrasť rodinám obetí.