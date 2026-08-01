Najhoršie obavy sa potvrdili: Pod lavínou v Pakistane ZOMRELO 10 horolezcov! Obeťou aj hviezdny Nirmal Purja

ISLAMABAD - Štvrtkový pád lavíny na pakistanskej hore Broad Peak zabil všetkých desať členov horolezeckej expedície, ktorú viedol známy športovec Nirmal Purja. Dnes to na sociálnych sieťach oznámila jeho spoločnosť Elite Exped. V piatok bolo ešte šesť z desiatich účastníkov výstupu na 12. najvyššiu horu sveta nezvestných a záchranári po nich pátrali.
Spoločnosť dnes uviedla, že môže potvrdiť, že Purja tragicky prišiel o život v dôsledku lavíny na hore Broad Peak. „Dostali sme potvrdenie, že, žiaľ, neprežili ani ďalší členovia expedície,“ uviedla spoločnosť. Podľa agentúry Reuters boli členmi expedície občania Pakistanu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.
Purja bol v horolezeckom svete veľmi známy. Profesionálne sa horolezectvu začal venovať po službe v britskej armáde. V roku 2019 zdolal počas 189 dní 14 najvyšších vrcholov sveta, čím vytvoril rekord v najrýchlejšom absolvovaní týchto výstupov. Jeho rekord v roku 2023 prekonali nórska horolezkyňa Kristin Harilaová a jej nepálsky šerpa, ktorí tieto viac než 8 000 metrov vysoké hory zdolali za 92 dní. O Purjovom výkone vznikol dokumentárny film 14 Peaks: Nothing Is Impossible (14 vrcholov: Nič nie je nemožné).