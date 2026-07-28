Nové zistenia o útoku na Pride: Podozrivý mal prisahať vernosť Islamskému štátu

BERLÍN - Abdul Ballout ako hlavný podozrivý zo sobotňajšieho útoku na pochod Pride v Berlíne podľa nemeckej prokuratúry nahral vo svojom mobile odkaz, v ktorom odprisahal vernosť teroristickej skupine Islamský štát (IS). Informuje o tom agentúra Reuters.
Hoci vo videu má prisahajúca osoba tvár prekrytú maskou, orgány činné v trestnom konaní predpokladajú, že ide o hlavného podozrivého 21-ročného Ballouta, uviedol hovorca spolkovej prokuratúry. Nešpecifikoval, kedy bolo video natočené.
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili, pretože neďaleko trasy hlavného pochodu vozidlo vrazilo do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ľudí sa zranilo. Vodič podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou vrhol na okoloidúcich. Hlavného podozrivého Ballouta policajti v nedeľu večer vypátrali a postrelili počas vzájomnej potýčky zaútočil. Zraneniam podľahol.
Radikalizácia podozrivého
Ballout sa narodil v Berlíne v roku 2005, jeho matka pôvodom z Libanonu v roku 2002 získala nemecké občianstvo. Berlínska prokuratúra potvrdila správy o tom, že v uplynulých mesiacoch sa radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil v zahraničí pridať k IS.
V máji tohto roka ho podmienenčne odsúdili na jeden rok a desať mesiacov za prípravu násilného protištátneho činu, proti čomu sa prokuratúra odvolalal. Udalosti na berlínskom pochode Pride v Nemecku vyvolali debatu, prečo podozrivý nebol vo väzení.