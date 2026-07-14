NATO musí posilniť obranu na severe: Nemecko varuje pred rastúcimi hrozbami z Ruska

OSLO - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok počas návštevy Nórska vyzval na posilnenie odstrašujúcich a obranných opatrení na severnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Reagoval tak na rastúce hybridné hrozby zo strany Ruska, informuje o tomagentúra DPA.
„Rusko naďalej rozširuje svoju vojenskú prítomnosť aj v Arktíde a snaží sa upevniť svoj vplyv v regióne,“ uviedol Wadephul počas stretnutia s nórskym ministrom zahraničných vecí Espenom Barthom Eidem.
Hrozby pre Európu
Podľa šéfa nemeckej diplomacie disponuje Rusko v oblasti Arktídy vojenskými kapacitami, ktoré musí Európa brať vážne aj vzhľadom na bezpečnosť strednej Európy. Nórsko označil za kľúčového spojenca NATO, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri včasnom odhaľovaní hrozieb v severnom Atlantiku vďaka svojim sonarovým a radarovým systémom.
Wadephul zároveň poukázal na strategický význam regiónu, v ktorom sa nachádzajú dôležité podmorské káble, kritická infraštruktúra, ako aj námorné a letecké trasy nevyhnutné pre zásobovanie Nemecka a celej Európy. Zároveň upozornil, že svoju prítomnosť v Arktíde posilňuje aj Čína, a to prostredníctvom investícií do strategickej infraštruktúry a výskumných aktivít.