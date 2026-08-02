Mrazivý incident na známej pláži: Policajt mimo služby namieril na muža zbraň, zachránil ho nečakaný skrat!

ARRAIAL DO CABO – Slnečný deň na známej brazílskej pláži sa v priebehu sekundy zmenil na scenár z akčného filmu, pri ktorom rozhodovali milimetre. Hádka medzi návštevníkmi pláže sa vyostrila do momentu, kedy muž bez trička vytiahol z plaviek pištoľ a namieril ju priamo na kitesurfera. Dvakrát stlačil spúšť, no zbraň našťastie nevystrelila. Ukázalo sa, že útočníkom bol policajt mimo služby.
K nebezpečnému incidentu došlo na pláži Arubinha v obľúbenom letovisku Arraial do Cabo v Brazílii. Konflikt sa podľa miestnych médii začal ostrou výmenou názorov priamo na pobreží, pričom neďaleko stál len malý chlapec. Na záberoch z videa je vidieť, ako sa muž bez trička najprv pokúsil kitesurfera udrieť, no vzápätí sa zohol k pásu svojich plaviek a vytiahol krátku strelnú zbraň.
Vystrašení svedkovia na pláži začali v panike kričať, keď muž namieril zbraň priamo na športovca a dvakrát stlačil spúšť. K tragédii nedošlo len vďaka obrovskému šťastiu – zbraň zlyhala a výstrel nepadol.
Po privolaní strážcov zákona sa situácia skomplikovala. Kým policajné hliadky dorazili na miesto, podozrivý muž už stihol sadnúť do auta a z pláže odísť. Neskôr ho však úrady stotožnili a zistili, že ide o príslušníka civilnej polície mimo služby – teda rovnakého zboru, ktorý teraz celý incident vyšetruje.
Policajt pri výsluchu tvrdil, že sa snažil chrániť svoju rodinu. Skupina kitesurferov podľa jeho slov opakovane robila nebezpečné manévre príliš blízko miesta, kde sa vo vode kúpal jeho syn s manželkou. Keď ich vraj požiadal, aby sa posunuli ďalej, ignorovali ho. Vtedy mal odísť k autu, vziať zbraň a vrátiť sa.
Zatiaľ čo prítomní svedkovia hovoria o čistom šoku a bezprostrednom ohrození života, samotný policajt pred vyšetrovateľmi vyrukoval s nečakaným tvrdením – zbraň, ktorú vytiahol, bola podľa neho iba hračka.
Polícia zatiaľ nepotvrdila, či podozrivému zbraň zaistila a podrobila ju balistickému skúmaniu. Všetci účastníci incidentu už boli stotožnení a prebiehajú ich výsluchy. Podľa miestnych bezpečnostných pravidiel je kitesurfing na pláži povolený, no športovci musia dodržiavať odstup minimálne 50 metrov od plavcov.