Brutálny útok: Migrant príšerne surovo dobil náhodného okoloidúceho! Ten utrpel vážne zranenia

VALENCIA - Pokojné popoludnie v španielskej Valencii sa zmenilo na desivý útok. Nelegálny migrant podľa polície bez zjavného dôvodu surovo napadol náhodného okoloidúceho a opakovane ho udieral do hlavy. Napadnutý utrpel vážne zranenia a skončil v nemocnici.
Útok zachytili kamery
Incident sa odohral pred pár dňami v centre Valencie. Podľa regionálneho denníka Las Provincias 31-ročný muž bez varovania zaútočil na okoloidúceho, ktorého dovtedy nepoznal. Najprv ho udrel päsťou, po páde na zem pokračoval ďalšími údermi a kopancami do hlavy.
Celý útok zachytili bezpečnostné kamery aj svedkovia, ktorí okamžite privolali políciu a zdravotníkov.
Útočníka zadržali krátko po čine
Príslušníci španielskej národnej polície podozrivého zadržali len niekoľko minút po útoku. Vyšetrovatelia uviedli, že pri sebe nemal žiadne doklady totožnosti ani povolenie na pobyt v Španielsku. Muža preto okrem podozrenia z pokusu o zabitie preverujú aj z pohľadu jeho pobytového statusu.
Napadnutého previezli do nemocnice s vážnymi poraneniami hlavy. Podľa lekárov si jeho zranenia vyžiadali hospitalizáciu.
Motív zatiaľ nie je známy
Polícia zatiaľ nenašla žiadne dôkazy o tom, že by sa útočník a obeť poznali alebo medzi nimi pred útokom došlo ku konfliktu. Vyšetrovatelia preto pracujú s verziou, že išlo o náhodný útok bez zjavného motívu.
Prípad naďalej vyšetruje španielska národná polícia, ktorá analyzuje kamerové záznamy a vypočúva svedkov incidentu.