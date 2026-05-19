Šok v Turecku! Strelec v reštaurácii zabil šesť ľudí aj svoju ženu, osem ďalších zranil

ISTANBUL - Strelec dnes na juhu Turecka na rôznych miestach zabil najmenej šesť ľudí a osem ďalších zranil, píše agentúra AP s odvolaním sa na tureckého prezidenta. Pravdepodobnému páchateľovi je 37 rokov a polícia po ňom stále pátra pomocou vrtuľníkov a dronov, uviedla agentúra Anadolu.
Incident sa podľa serveru Hürriyet stal v obci Kadelli, ktorá sa nachádza na severozápade provincie Mersin. Podozrivý prišiel do reštaurácie, kde začal strieľať. Zabil jedného zo zamestnancov a zranil tiež majiteľa podniku, ktorý zomrel po prevoze do nemocnice. Útočník potom z miesta činu ušiel a po ceste zabil dvoch mužov, zatiaľ čo ďalších osem ľudí postrelil.
Zastrelil svoju ženu na ulici
Štátna agentúra Anadolu uviedla, že podozrivý Metin O. zastrelil svoju ženu na ulici a potom z auta strieľal na reštauráciu, zastrelil jej majiteľa a ďalšieho zamestnanca. Následne zastrelil mladistvého, 50-ročného muža a ďalšieho človeka v meste Tarsus. Prezident Recep Tayyip Erdogan neskôr uviedol, že o život prišlo najmenej šesť osôb a osem bolo zranených a kondoloval pozostalým.
Ide o ďalší prípad streľby od apríla, keď asi 18-ročný bývalý študent postrelil najmenej 16 ľudí na strednej škole na juhovýchode Turecka a potom spáchal samovraždu. O deň neskôr zastrelil 14-ročný žiak školy na juhu krajiny deväť detí a jednu učiteľku a zranil 13 ľudí; po čine bol nájdený mŕtvy.