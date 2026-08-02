Je to čím ďalej, tým horšie! Ariana Grande v novom klipe desí vzhľadom: Vyzerá choro!

LOS ANGELES - Speváčka Ariana Grande opäť rozvírila diskusie na sociálnych sieťach. Dôvodom nie je jej nová hudba, ale výrazne štíhlejšia postava, ktorú fanúšikovia spozorovali v novom videoklipe k piesni Petal. Mnohí sa netaja obavami o jej zdravotný stav.
V klipe, ktorý je štylizovaný ako herecký konkurz, sa 33-ročná držiteľka ceny Grammy objavuje pred komisiou v kancelárii. Na sebe má outfit inšpirovaný muzikálom Pomáda – čierne legíny, top s odhalenými ramenami, šatku okolo krku, retro okuliare, perlové náušnice a čierne lodičky. Vlasy si upravila do svojho typického vysokého copu, tentoraz však s výraznými kučerami.
No oveľa viac ako jej styling fanúšikov zaujala jej postava. A mnohých speváčkin aktuálny vzhľad znepokojil. „Je extrémne chudá a je to znepokojujúce,“ napísal jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Ľudia majú právo mať obavy o jej zdravie.“ Objavili sa aj tvrdšie reakcie. „Doslova jej trčia kosti,“ odkázal ďalší komentujúci. Na YouTube sa objavil aj emotívny odkaz od jedného z fanúšikov: „Som veľký fanúšik Ari. Pieseň aj videoklip sú fantastické, ale jediné, na čo dokážem myslieť, je, že dúfam, že je v poriadku. Vyzerá chorá. Dúfam, že vyhľadá pomoc.“
Podobným špekuláciám pritom Ariana Grande nečelí prvýkrát. Už v roku 2024 otvorene hovorila o tlaku, ktorému sú ženy vystavené pre svoj vzhľad. Počas jedného z rozhovorov priznala, že neustále komentáre o telesnej hmotnosti sú nepríjemné bez ohľadu na to, či človek schudne alebo priberie. „Aj keď prídete na rodinnú oslavu a niekto povie: ‚Schudla si. Čo sa stalo?‘ alebo naopak: ‚Pribrala si. Čo sa stalo?‘ – takéto poznámky sú nepríjemné,“ povedala vtedy. Dodala, že spoločnosť si podľa nej až príliš zvykla hodnotiť vzhľad iných ľudí. „Od oblečenia cez telo až po tvár – ľudia majú pocit, že majú právo všetko komentovať. A to je veľmi nebezpečné,“ upozornila.
Koncom minulého roka dokonca opätovne zdieľala časť spomínaného rozhovoru na Instagrame. Priznala v ňom, že je veľmi ťažké chrániť sa pred neustálym „hlukom“ a komentármi na internete, pričom fanúšikom odkázala, že išlo o láskavú pripomienku pre všetkých, aby boli voči druhým ohľaduplnejší.
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