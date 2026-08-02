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Peklo na palube Emirates: VIDEO Cestujúci strávili 12 hodín v rozpálenom lietadle! Niektorí skolabovali

Na webe sa objavili zábery z kabíny.
Na webe sa objavili zábery z kabíny. (Zdroj: X/Shanghai Daily)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

CHANG-ČOU – Nečakané odklonenie letu sa pre stovky pasažierov spoločnosti Emirates zmenilo na nočnú moru. Po pristátí v čínskom meste Chang-čou zostali takmer 12 hodín zatvorení v lietadle bez funkčnej klimatizácie. Niektorí cestujúci skolabovali a ďalším prišlo nevoľno.

Let prerušilo počasie, problémy sa však len začali

Let Emirates EK302 smeroval z Dubaja do Šanghaja, no pre nepriaznivé počasie musel pristáť na náhradnom letisku v čínskom meste Chang-čou (Hangzhou). Na palube sa nachádzalo 373 cestujúcich, ktorí očakávali, že po krátkom čakaní budú pokračovať do cieľovej destinácie. Namiesto toho však zostali v lietadle takmer 12 hodín. O incidente informovali čínsky denník Shanghai Daily, agentúra City News Service a spoločnosť Emirates.

Podľa cestujúcich po odstavení lietadla prestala fungovať klimatizácia. Kabína sa rýchlo prehriala a vzduch bol čoraz ťažšie dýchateľný. Viacerí pasažieri si pomáhali ovievaním papiermi či oblečením a snažili sa schladiť aspoň pitnou vodou.

Niektorým prišlo nevoľno, cestujúci zverejnili videá

Na sociálnych sieťach sa objavili videá zachytávajúce podmienky v kabíne. Cestujúci na nich opisujú neznesiteľné teplo, vysokú vlhkosť aj frustráciu z nedostatku informácií. Podľa viacerých svedkov najmenej jeden pasažier skolaboval a ďalším prišlo nevoľno. Niektoré médiá hovoria dokonca o dvoch odpadnutých cestujúcich, túto informáciu však letecká spoločnosť oficiálne nepotvrdila.

Dôvodov bolo niekoľko

Emirates vo svojom stanovisku uviedli, že za mimoriadne dlhým zdržaním nestála jediná príčina. Po odklonení letu sa skombinovalo nepriaznivé počasie, obmedzenia vyplývajúce z maximálneho pracovného času posádky, meškanie náhradného personálu aj technická porucha lietadla.

Čínske médiá zároveň upozornili, že pri odklonení medzinárodného letu bolo potrebné zabezpečiť príchod colných a imigračných úradníkov, čo situáciu ešte viac skomplikovalo.

Dopravca sa ospravedlnil

Spoločnosť Emirates sa cestujúcim za komplikácie ospravedlnila a uviedla, že bezpečnosť bola počas celej udalosti najvyššou prioritou. Dopravca zároveň prisľúbil preverenie priebehu incidentu.

Prípad vyvolal na sociálnych sieťach rozsiahlu diskusiu. Mnohí používatelia kritizovali najmä to, že cestujúci museli dlhé hodiny čakať v rozpálenej kabíne bez možnosti lietadlo opustiť.

Viac o téme: KlimatizáciaCestujúciKolapsEmiratesRozpálené lietadlo
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