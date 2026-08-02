FOTO Tatarova ex vie, ako zaujať: Slaninková predviedla postavu bohyne! Dokonalý pohľad

BRATISLAVA - Bývalá vicemiss a niekdajšia partnerka hokejistu Tomáša Tatara, Lucia Slaninková, si užíva letné dni. Známa blondínka predviedla štíhlu postavu v minimalistických bikinách a štýlovom plážovom outfite.
Lucia Slaninková, bývalá vicemiss Slovenska z roku 2013, opäť zaujala svojimi letnými fotografiami. Kráska, ktorú si mnohí dodnes spájajú s dlhoročným vzťahom so slovenským hokejistom Tomášom Tatarom, si užíva slnečné dni a o zábery z oddychu sa podelila aj so svojimi sledovateľmi.
Slaninková a Tatar tvorili niekoľko rokov jeden z najznámejších párov slovenského šoubiznisu. V roku 2018 sa však ich cesty v tichosti rozišli. Rozchod sa obišiel bez verejných konfliktov či vzájomných obvinení a obaja si svoje súkromie ponechali mimo pozornosti médií.Odvtedy sa Lucia naplno venuje vlastným projektom, má nový vzťah a na sociálnych sieťach pravidelne zdieľa momenty zo svojho života aj ciest do zahraničia. Ani tentoraz neurobila výnimku.Na jednej z fotografií zapózovala v béžových bikinách, ktoré doplnila priehľadnou čipkovanou plážovou sukňou, klobúkom a slnečnými okuliarmi. Celý outfit dokonale podčiarkol jej štíhlu postavu aj uvoľnenú dovolenkovú atmosféru.
Bývalá vicemiss je dlhé roky známa tým, že si zakladá na zdravom životnom štýle, pravidelnom pohybe a starostlivosti o seba. Aj preto niet divu, že svojou formou opäť vzbudila obdiv a potvrdila, že vyzerá rovnako skvelo ako v časoch, keď súťažila o titul krásy.
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