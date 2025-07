Odborník odhalil skryté nebezpečenstvo: Tieto tri bežné potraviny môžu nenávratne poškodiť váš mozog!

(Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Nie všetko, čo jeme, je pre mozog bezpečné. Neurológ Dr. Baibing Chen upozorňuje na tri druhy potravín, ktoré podľa neho môžu spôsobiť vážne neurologické problémy, a to od paralyzujúcich toxínov až po parazity usadzujúce sa v mozgu. Zistite, ktorým jedlám sa radšej oblúkom vyhnúť.

Existuje mnoho potravín, ktoré prospievajú zdraviu mozgu, ako napríklad tučné ryby, listová zelenina, orechy, bobuľové ovocie, paradajky a káva. Tieto výdatné „superpotraviny“ obsahujú vitamíny, minerály, antioxidanty a zdravé tuky, ktoré sú kľúčové pre optimálne fungovanie mozgu a kognitívne zdravie. Na druhej strane sú však aj potraviny, ktorým by ste sa mali vyhýbať, pretože môžu spôsobiť vážne neurologické poškodenie alebo dokonca smrť. Neurológ Baibing Chen poukázal na Tiktoku na tri druhy potravín, ktorým sa snaží vyhýbať, pretože môžu obsahovať toxíny a nebezpečné mikroorganizmy, informuje New York Post.

Pozor na niektoré rybacie pochúťky

„Mám rád ryby, ale snažím sa vyhýbať veľkým tropickým útesovým rybám, ako sú barakuda, kanic a seriola (amberjack), a to kvôli neurotoxínu ciguatoxín,“ hovorí Chen, známy online ako Dr. Bing. Táto látka pochádza z rias žijúcich na koralových útesoch a časom sa hromadí v telách predátorských rýb. Lekár osobne videl prípady otravy ciguatoxínom, ktoré okrem toho, že sa ťažko diagnostikujú, sprevádzajú naozaj zvláštne symptómy. „Neurologické príznaky môžu zahŕňať pocit chladu, ktorý sa zmení na štipľavý horúčkovitý pocit, brnenie, závraty a opakujúce sa nočné mory,“ povedal. U niektorých ľudí sa dokonca vyvinú chronické nervové problémy. A najhoršie je, že v tomto prípade nepomôže ani tepelná úprava rybieho mäsa. „Ciguatoxín je tepelne odolný, takže ho nezničíte, aj keby ste rybu akokoľvek dôkladne uvarili.“ Chen zároveň zdôrazňuje, že sa nemusíte vzdať rýb úplne, len sa radšej vyhýbajte veľkým predátorským druhom a najmä ich pečeni alebo ikrám a sledujte prípadné výskyty ochorení vo vašej oblasti.

Poškodené konzervy nejedzte!

„Desivá na botulotoxíne je skutočnosť, že nemá zápach a ani chuť, takže ho nedokážete zaznamenať pohľadom ani čuchom. A zahrievanie potraviny nemusí stačiť na jeho zneškodnenie,“ upozorňuje Chen. „Takže ak máte pochybnosti, radšej to vyhoďte.“ Ak ste niekedy dostali do rúk konzervu a potom ju radšej odhodili, lebo vyzerala, ako keby prežila bitku na ulici, mali ste správny inštinkt. „Ak je konzerva vydutá, prasknutá alebo vážne preliačená, je to varovný signál možnej kontaminácie botulotoxínom,“ vysvetľuje odborník.

Bravčové mäso je potrebné poriadne prepiecť

Konzumácia nedostatočne tepelne spracovaného bravčového mäsa pochádzajúceho najmä z neregulovaných zdrojov, ktoré nemusia spĺňať hygienické normy ako komerčne spracované mäso, vás vystavuje riziku rôznych parazitických infekcií. Najhoršou z nich je neurocysticerkóza. Spôsobená je vajíčkami pásomnice, ktoré sa môžu usadiť v mozgu. „Je to vlastne jedna z hlavných príčin získanej epilepsie na svete,“ hovorí Chen. A nie je to niečo, čo vás môže nepríjemne prekvapiť len na dovolenke. „Táto baktéria (pozn.: Clostridium botulinum) produkuje botulotoxín, ktorý je jedným z najsilnejších neurotoxínov, aké poznáme.“ Aj malé množstvo dokáže zablokovať schopnosť mozgu dávať svalom príkazy na pohyb. „Výsledkom je ochabnutá paralýza, rozmazané videnie, zlyhanie dýchania. Bez podania protilátky môže byť smrteľná. Nevyskytuje sa len v rozvojových krajinách a môže sa objaviť aj v rozvinutých oblastiach so zlými hygienickými podmienkami,“ doplnil Chen.