Tragická nehoda pri Nových Zámkoch: FOTO Auto vyletelo z cesty! Mladá žena (†25) zomrela, vodič nafúkal

NOVÉ ZÁMKY - Policajti z Nových Zámkov boli privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala včera v nočných hodinách na ceste III/1525 medzi obcami Zemné a Andovce, v okrese Nové Zámky. Žiaľ, mladej žene, ktorá sedela na mieste spolujazdca, už pomôcť nedokázali. Ako sa ukázalo, vodič bol pod vplyvom alkoholu.
"Vodič osobného motorového vozidla Kia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky následkom čoho zišiel z cesty a narazil do stromu. Následne sa niekoľkokrát vozidlo prevrátilo a zostalo prevrátené na ľavom boku," uviedla polícia.
Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzala spolujazdkyňa, ktorá po nehode ostala zakliesnená pod vozidlom. Žiaľ, 25-ročná smladá žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. V nehdoe zohral úlohu alkohol. 26-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,71 promile.
"Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie a pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.