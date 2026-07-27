Pápež vyzýva mladých ľudí, aby používali sociálne siete a AI disciplinovane

RÍM - Pápež Lev XIV. v nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu (AI) disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckemu festivalu v Brazílii, informuje o tom agentúra DPA.
Lev nabádal mladých, „aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu rozvážne, s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, kde pominuteľné veci, zdanie a klam napokon nahradia skutočné hodnoty i to, čo je naozaj dôležité“. Americký pápež sa aktuálne zdržiava vo svojej rezidencii v meste Castel Gandolfo neďaleko Ríma.
Lev zverejnil v máji svoju prvú encykliku, pápežský okružný list, ktorý venoval téme umelej inteligencie. Dokument s názvom Magnifica Humanitas (Veľkolepé ľudstvo) vyzýva na zavedenie prísnych usmernení pre vývoj a využívanie umelej inteligencie. Pápež však zároveň uznal, že táto technológia ponúka aj významné príležitosti, pokiaľ sa používa zodpovedne a pokiaľ slúži ľudstvu.