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MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj prišiel do Poľska! Ide o prvú návštevu po odobratí vyznamenania Rádu bieleho orla

Volodymyr Zelenskyj a poľský premiér Donald Tusk Zobraziť galériu (2)
Volodymyr Zelenskyj a poľský premiér Donald Tusk (Zdroj: X/PremierRP)
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TASR, ČTK

KYJEV/WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, povedal televízii Fox News prezident Ruskom napadnutej krajiny Volodymyr Zelenskyj po utorkovej schôdzke s Trumpom. Šéf Bieleho domu na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

18:24 Ruské sily v stredu zaútočili na viacero lodí, ktoré údajne do ukrajinských prístavov prevážali vojenský materiál. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na ruské ministerstvo obrany. Ministerstvo uviedlo, že ruské sily zasiahli aj sklad paliva v Odese, dve plavidlá v prístave Pivdennyj neďaleko Odesy a ďalšie plavidlo severozápadne od ukrajinského Hadieho ostrova v Čiernom mori. Bez uvedenia dôkazov uviedlo, že slúžili na prepravu vojenského materiálu na Ukrajinu.

Moskva a Kyjev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a útoky na tejto trase vyvolávajú obavy o dodávky a zvyšovanie cien potravín.

18:00 Zelenskyj navštívil Poľsko prvýkrát od historického sporu, ktorý narušil obojstranné vzťahy. Ide o prvú návštevu prezidenta Volodymyra Zelenského v Poľsku od momentu, kedy poľský prezident Karol Nawrocki odobral ukrajinskému lídrovi čestné vyznamenanie Rád bieleho orla.

16:45 Ukrajinské ozbrojené sily v priebehu týždňa a pol vyradili z prevádzky osem skladov ruského internetového obchodu Wildberries s celkovou rozlohou približne 860.000 metrov štvorcových. Ruský nezávislý web Verstka to odhadol na 15,4 percent celkovej skladovej plochy spoločnosti (viac ako 5,5 milióna štvorcových metrov), píše o tom denník The Moscow Times.

14:48 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po návšteve Washingtonu telefonicky hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, riešili okrem iného prípravy na zimu vrátane dodávok na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a energetickej podpory. Dnes o tom podľa agentúry Reuters informoval Elysejský palác, ktorý tak potvrdil predchádzajúci príspevok ukrajinského prezidenta na sieti X.

13:13 Nedávno vymenovaný hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Mychajlo Drapatyj absolvoval svoj prvý telefonický rozhovor s najvyšším veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe Alexusom Grynkewichom. Rozhovor sa uskutočnil necelý týždeň po nástupe Drapatého do funkcie, v ktorej vystriedal Olexandra Syrského, informovala agentúra DPA. V stredajšom príspevku na sociálnych sieťach Drapatyj uviedol, že Grynkewichovi načrtol svoju víziu, ako dosiahnuť víťazstvo nad Ruskom a aké vojenské kapacity by na to boli potrebné.

10:55 Ruský dronový útok na ukrajinský Cherson zabil jedného muža a ďalších troch ľudí zranil. Rusko hlási dvoch mŕtvych na okupovanom Kryme a jedného v Taganrogu. Informujú o tom dnes agentúra Reuters a ruskojazyčný servis BBC. Ukrajinská armáda tvrdí, že zasiahla rafinériu v ruskej Rjazani, horí tiež sklad ruského internetového predajcu Wildberries. Rusko hovorí o zásahu dvoch lodí so zbraňami pre Ukrajinu blízko Odesy.

9:00 Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol obvinený z napomáhania teroristickej činnosti, informovala v stredu ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), ktorá ako dôvod pre vznesenie obvinenia uviedla, že administrátor neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Informuje o tom agentúra AFP a podľa ruského nezávislého portálu Meduza.

8:55 Ukrajinská armáda v noci na stredu zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu Wildberries, tentoraz v meste Riazaň v európskej časti Ruska, uviedla v stredu britská stanica BBC. Wildberries, najväčší online predajca v Rusku, prezývaný aj „ruský Amazon“, sa v posledných dňoch opakovane stal cieľom útokov, lebo podľa ukrajinských tvrdení slúži aj na prepravu komponentov sankcionovaného vojenského vybavenia pre ruskú armádu. Ukrajina zasiahla dronmi niekoľko logistických centier vrátane toho najväčšieho, čím firme spôsobila podľa odhadov škodu presahujúcu dve miliardy dolárov.

7:55 Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo tvrdenia Rumunska, podľa ktorých ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň uviedlo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Informuje o tom o tom agentúra Reuters. „Odmietame tieto najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kyjevského režimu,“ uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, že Bukurešť dostane „náležitú odpoveď“ na svoje rozhodnutia.

"Pristúpil na to, že nám dá licencie," povedal Zelenskyj v relácii moderátora spomínanej stanice Seana Hannityho. Ukrajina naliehavo potrebuje systémy na obranu proti ruským raketovým útokom, ktoré často mieria na ukrajinské mestá. Zelenskyj zároveň konštatoval, že "iniciatíva už nie je v rukách (ruského prezidenta Vladimira) Putina". Vyhlásil tiež, že je čas zamerať sa na diplomaciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom.

Trump súkromnú neverejnú schôdzku v Oválnej pracovni Bieleho domu označil za veľmi dobrú, o konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Zelenskyj sa s Trumpom stretol v deň, keď sa obaja zúčastnili pietneho obradu za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým zástancom vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej agresii.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
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