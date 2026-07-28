Pamätáte si popleteného Ivana Kandráča zo Superstar? Takto vyzerá po rokoch!

BRATISLAVA - Pamätáte si na Ivana Kandráča, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších postáv Superstar? Aha, ako teraz vyzerá!
Keď televízie začiatkom milénia priniesli na obrazovky spevácku súťaž Slovensko hľadá Superstar, išlo o doslova celospoločenský fenomén. Milióny divákov pravidelne sledovali výkony talentovaných spevákov, no do pamäti sa nezapísali len budúce hviezdy. Popularitu si získali aj súťažiaci, ktorí veľmi spievať nevedeli.
Jednou z najvýraznejších postáv prvých ročníkov bol bezpochyby Ivan Kandráč. Hoci porotu neohúril dokonalým spevom, diváci na neho dodnes spomínajú. Preslávil sa najmä svojskou interpretáciou viacerých známych piesní, pričom legendárnym sa stalo jeho vystúpenie s hitom Colu, pijeme Colu od Michala Davida. Text si nepamätal úplne presne – doslova ho skomolil.
Popularitu si následne udržal aj ďalšími televíznymi vystúpeniami a objavil sa dokonca aj v súťaži Česko Slovensko má talent, kde opäť pripomenul svoj nezameniteľný prejav. A ako dnes po rokoch vyzerá? Úplnou náhodou ho stretol hudobník Ondrej Kandráč, ktorého s ním spája rovnaké priezvisko. O ich stretnutí informoval práve muzikant na sociálnej sieti.
„Niekedy si tie najlepšie stretnutia človek vôbec nenaplánuje. Včera som na jednej akcii úplnou náhodou stretol Ivana Kandráča – môjho menovca zo Superstar. Bolo to fakt veselé!“ napísal k spoločnej fotografii. Fanúšikov okamžite zaujalo najmä to, ako dnes Ivan Kandráč vyzerá. Hoci od jeho účasti v Superstar ubehli už dlhé roky, mnohí ho spoznali na prvý pohľad.
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