Utorok28. júl 2026, meniny má Krištof, zajtra Marta

Pamätáte si popleteného Ivana Kandráča zo Superstar? Takto vyzerá po rokoch!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Pamätáte si na Ivana Kandráča, ktorý sa stal jednou z najvýraznejších postáv Superstar? Aha, ako teraz vyzerá!

Keď televízie začiatkom milénia priniesli na obrazovky spevácku súťaž Slovensko hľadá Superstar, išlo o doslova celospoločenský fenomén. Milióny divákov pravidelne sledovali výkony talentovaných spevákov, no do pamäti sa nezapísali len budúce hviezdy. Popularitu si získali aj súťažiaci, ktorí veľmi spievať nevedeli.

Jednou z najvýraznejších postáv prvých ročníkov bol bezpochyby Ivan Kandráč. Hoci porotu neohúril dokonalým spevom, diváci na neho dodnes spomínajú. Preslávil sa najmä svojskou interpretáciou viacerých známych piesní, pričom legendárnym sa stalo jeho vystúpenie s hitom Colu, pijeme Colu od Michala Davida. Text si nepamätal úplne presne – doslova ho skomolil.

Popularitu si následne udržal aj ďalšími televíznymi vystúpeniami a objavil sa dokonca aj v súťaži Česko Slovensko má talent, kde opäť pripomenul svoj nezameniteľný prejav. A ako dnes po rokoch vyzerá? Úplnou náhodou ho stretol hudobník Ondrej Kandráč, ktorého s ním spája rovnaké priezvisko. O ich stretnutí informoval práve muzikant na sociálnej sieti.

„Niekedy si tie najlepšie stretnutia človek vôbec nenaplánuje. Včera som na jednej akcii úplnou náhodou stretol Ivana Kandráča – môjho menovca zo Superstar. Bolo to fakt veselé!“ napísal k spoločnej fotografii. Fanúšikov okamžite zaujalo najmä to, ako dnes Ivan Kandráč vyzerá. Hoci od jeho účasti v Superstar ubehli už dlhé roky, mnohí ho spoznali na prvý pohľad.

Viac o téme: Ivan Kandráč
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO vnútri! Lenka Šóošová
Markizácka exmoderátorka vytiahla FOTO staré vyše 20 rokov: Čože? Veď vyzerá ako Angelina Jolie!
Domáci prominenti
Magdaléna Šebestová
Bývalá misska Šebestová rozpálila pláž: FOTO V miniatúrnych plavkách ledva zakryla svoje vnady!
Domáci prominenti
Fight Night Challenge, Michaela
Po búrlivom rozchode známa exfarmárka šokovala slovami: Mám tretie dieťa!
Domáci prominenti
Vincent Van Gogh, Vera
Wisterová podľahla nátlaku: Deti vybrali na dovolenku luxusné auto, ona vyfasovala… och, to nie!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hercovi Nogovi už pretiekol pohár trpezlivosti: Ostrý odkaz mladým a slová o strachu o chlebíček!
Hercovi Nogovi už pretiekol pohár trpezlivosti: Ostrý odkaz mladým a slová o strachu o chlebíček!
Prominenti
Huncovce: Polícia pátra po trojročnom chlapcovi, stratil sa v kukuričnom poli
Huncovce: Polícia pátra po trojročnom chlapcovi, stratil sa v kukuričnom poli
Zoznam TV
PREŠOV: M. Čovan: Nájdený náhrobný kameň na radnici je krásne zachovaný
PREŠOV: M. Čovan: Nájdený náhrobný kameň na radnici je krásne zachovaný
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Ministerstvo financií chystá NOVINKY: Celá skupina ľudí si priplatí na daniach! Hore má ísť TENTO poplatok
Domáce
POZOR Na dvere klopú
POZOR Na dvere klopú falošní kontrolóri PN! Na ľudí skúšajú NEBEZPEČNÚ fintu na vylákanie peňazí
Domáce
Po viac ako 20
Po viac ako 20 rokoch prišiel zlom: Polícia obvinila dve osoby zo závažnej násilnej trestnej činnosti
Domáce
Mladá vodička z Kežmarku havarovala pod vplyvom alkoholu, polícia ju obvinila a zadržala
Mladá vodička z Kežmarku havarovala pod vplyvom alkoholu, polícia ju obvinila a zadržala
Prešov

Zahraničné

Iránsky minister zahraničných vecí
Desivá predtucha: Hrozí, že sa vojna v Iráne rozšíri aj do Európy! Teherán varuje
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Smrtiace ruské útoky v Donecku a Dnepre! Zelenskyj prehovorí pred Senátom USA
Zahraničné
María Camila Potosí sa
Brutálna vražda mladej tehotnej ženy: Pred smrťou ju mučili a z tela jej vyrezali plod!
Zahraničné
Bratia Tateovci zostávajú za
Bratia Tateovci zostávajú za mrežami: Čakajú na rozhodnutie o vydaní do Británie
Zahraničné

Prominenti

Pamätáte si popleteného Ivana
Pamätáte si popleteného Ivana Kandráča zo Superstar? Takto vyzerá po rokoch!
Domáci prominenti
Miro Noga
Hercovi Nogovi už pretiekol pohár trpezlivosti: Ostrý odkaz mladým a slová o strachu o chlebíček!
Domáci prominenti
Slovenská herečka nechcela ani
Slovenská herečka nechcela ani svadbu, teraz má 4 deti: Som taká krava!
Osobnosti
FOTO vnútri! Lenka Šóošová
Markizácka exmoderátorka vytiahla FOTO staré vyše 20 rokov: Čože? Veď vyzerá ako Angelina Jolie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Hrozí svetu Spermagedon? Vedci
Hrozí svetu Spermagedon? Vedci bijú na poplach! Mužom razantne klesá plodnosť
Zaujímavosti
Marinus Obermair chce preplávať
Chce prepísať históriu: VIDEO Mladík sa pokúša preplávať celé Rakúsko za 72 hodín
Zaujímavosti
Dá sa masturbovať príliš
Dá sa masturbovať príliš často? Sexuológovia vysvetľujú, kedy už môže ísť o problém
vysetrenie.sk
Vedci vytvorili desivú rovnicu:
Vedci vytvorili desivú rovnicu: Predpovedá koniec sveta! Je veľmi blízko
Zaujímavosti

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)
Na invalidný dôchodok čakala vyše roka: Dostávala len 30 eur mesačne, upozorňuje verejný ochranca práv!
Na invalidný dôchodok čakala vyše roka: Dostávala len 30 eur mesačne, upozorňuje verejný ochranca práv!
Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!

Šport

FOTO Šarapovová si leto užíva naplno: V plavkách predviedla dokonalú postavu
FOTO Šarapovová si leto užíva naplno: V plavkách predviedla dokonalú postavu
WTA
V talianskom futbale to vrie: Maldini rezignoval po dvoch týždňoch, končí aj ďalšia legenda
V talianskom futbale to vrie: Maldini rezignoval po dvoch týždňoch, končí aj ďalšia legenda
Reprezentácia
Obrovská vlna kritiky ich prinútila konať: Anglicko bude testovať revolučné pravidlo
Obrovská vlna kritiky ich prinútila konať: Anglicko bude testovať revolučné pravidlo
Premier League
Bojovali oňho aj ďalšie dva kluby: Leo Sauer vymení Holandsko za nemeckú Bundesligu
Bojovali oňho aj ďalšie dva kluby: Leo Sauer vymení Holandsko za nemeckú Bundesligu
Bundesliga

Auto-moto

TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Ekonomika
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Motivácia a produktivita
Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Motivácia a inšpirácia
Tichý odchod (Quiet Quitting) vs. Hlučný odchod (Loud Quitting): Ktorý typ zamestnanca sedí vedľa vás?
Tichý odchod (Quiet Quitting) vs. Hlučný odchod (Loud Quitting): Ktorý typ zamestnanca sedí vedľa vás?
Prostredie práce
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zostalo vám vo fľaši víno alebo káva? Nevylievajte ich a pripravte toto
Zostalo vám vo fľaši víno alebo káva? Nevylievajte ich a pripravte toto
Rady a tipy
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Rady a tipy

Technológie

Rusko stratilo ďalšie vojenské lietadlo. Tentoraz k zemi padol československý L-39 Albatros
Rusko stratilo ďalšie vojenské lietadlo. Tentoraz k zemi padol československý L-39 Albatros
Armádne technológie
Američania chcú viac bombardérov B-21 Raider. Pôvodných sto kusov im už zrejme nestačí
Američania chcú viac bombardérov B-21 Raider. Pôvodných sto kusov im už zrejme nestačí
Armádne technológie
VIDEO: Takýto zápas neuvidíš ani v Mortal Kombat. Robot odkopol súperovi hlavu, ten bojoval ďalej
VIDEO: Takýto zápas neuvidíš ani v Mortal Kombat. Robot odkopol súperovi hlavu, ten bojoval ďalej
Technológie
Niečo akoby brzdilo dve hviezdy: Nová teória za tým hľadá technológiu cudzej civilizácie
Niečo akoby brzdilo dve hviezdy: Nová teória za tým hľadá technológiu cudzej civilizácie
Veda a výskum

TN LIVE

Chystáte sa kúpiť nový mobil? Pripravte sa na vyššie ceny, dôvodom je ošiaľ okolo AI
Chystáte sa kúpiť nový mobil? Pripravte sa na vyššie ceny, dôvodom je ošiaľ okolo AI
Ekonomika
Pre nízku hladinu Moravy nepremáva kompa. Záhoráci, ktorí cestujú za prácou do Rakúska, sa vynašli
Pre nízku hladinu Moravy nepremáva kompa. Záhoráci, ktorí cestujú za prácou do Rakúska, sa vynašli
Domáce
Vyzuť sa môže byť pre telo lepšie, než si myslíte. Odborník vysvetľuje prečo
Vyzuť sa môže byť pre telo lepšie, než si myslíte. Odborník vysvetľuje prečo
Domáce
Budúce zdravotné sestry by mohli pracovať o dva roky skôr. Chystá sa veľká zmena
Budúce zdravotné sestry by mohli pracovať o dva roky skôr. Chystá sa veľká zmena
Domáce

Bývanie

Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?

Pre kutilov

Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

7 potravín, ktoré vám pomožu zbaviť sa tuku na bruchu: Zabezpečia koniec nafúknutého bruška a prílev energie
Chudnutie a diéty
7 potravín, ktoré vám pomožu zbaviť sa tuku na bruchu: Zabezpečia koniec nafúknutého bruška a prílev energie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Ministerstvo financií chystá NOVINKY: Celá skupina ľudí si priplatí na daniach! Hore má ísť TENTO poplatok
Iránsky minister zahraničných vecí
Zahraničné
Desivá predtucha: Hrozí, že sa vojna v Iráne rozšíri aj do Európy! Teherán varuje
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Smrtiace ruské útoky v Donecku a Dnepre! Zelenskyj prehovorí pred Senátom USA
POZOR Na dvere klopú
Domáce
POZOR Na dvere klopú falošní kontrolóri PN! Na ľudí skúšajú NEBEZPEČNÚ fintu na vylákanie peňazí

Ďalšie zo Zoznamu