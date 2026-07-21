Obrovská tragédia: Modelka predvádzala najprv na móle! Potom ju našli na dne nádrže

VROCLAV - Pátranie po 24-ročnej modelke Jessice Jarikre z poľského Vroclavu sa skončilo tragicky. Mladú ženu, ktorá zmizla len niekoľko dní po účasti na prehliadke Wrocław Fashion Week, našli mŕtvu vo vodnej nádrži neďaleko jej bydliska. Okolnosti jej smrti teraz vyšetruje prokuratúra.
Zmizla bez telefónu aj dokladov
Jessica Jarikre bola naposledy videná večer 13. júla, keď sa vrátila do svojho bytu vo Vroclave. Krátko nato sa s ňou rodina už nevedela skontaktovať, preto jej zmiznutie nahlásila polícii. Do pátrania sa zapojili aj organizátori podujatia Wrocław Fashion Week, na ktorom mladá modelka len niekoľko dní predtým predvádzala kolekcie návrhárov. O prípade informoval poľský denník Fakt.
Telo našli vo vodnej nádrži
Rozsiahle pátranie sa skončilo v noci zo 14. na 15. júla tragickým nálezom. Vodní záchranári objavili telo 24-ročnej ženy na dne vodnej nádrže neďaleko jej bydliska. K miestu ich priviedla analýza kamerových záznamov, podľa ktorých sa Jessica pred zmiznutím pohybovala v okolí jazierka.
Polícia následne potvrdila jej totožnosť a oznámila, že prípad preveruje pod dozorom prokuratúry. Zo doterajších zistení zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na jej smrti podieľala ďalšia osoba.
Vyšetrovatelia zaistili kamerové záznamy
Vyšetrovanie však pokračuje. Hovorca Okresnej prokuratúry vo Vroclave Jakub Dłubacz pre denník Fakt uviedol, že prokurátor nariadil zabezpečiť všetky dostupné kamerové záznamy, ktoré by mohli zachytiť posledné chvíle života mladej ženy.
„Prokurátor nariadil zaistiť všetky dostupné záznamy z monitorovacích kamier, ktoré by mohli zachytiť posledné okamihy života zosnulej,“ povedal Dłubacz.
Podľa neho bude vykonaná aj súdna pitva a vyšetrovatelia vypočujú rodinných príslušníkov i ďalších svedkov, ktorí by mohli pomôcť objasniť okolnosti tragédie.
Smrť zasiahla aj módnu komunitu
O prípade infromoval aj denník The Sun, ktorý zverejnil jej celé meno. Jessica Jarikre bola dlhoročnou modelkou podujatia Wrocław Fashion Week. Organizátori po potvrdení jej úmrtia zverejnili emotívne rozlúčkové vyhlásenie, v ktorom ju označili za talentovanú mladú ženu plnú energie a úsmevu. Jej náhla smrť zasiahla nielen rodinu a priateľov, ale aj poľskú módnu scénu.