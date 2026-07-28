Letná pochúťka Slovákov ako tichý zabijak? Stačí viac súst a skončíte v NEMOCNICI! Môže ísť o život

BRNO - Leto si mnohí bez šťavnatého melónu nevedia predstaviť. Osvieži, chutí a je považovaný za zdravú voľbu počas horúcich dní. Prednosta Všeobecnej internej kliniky Fakultnej nemocnice Brno Ondřej Ludka však upozorňuje, že pre niektorých ľudí môže jeho nadmerná konzumácia predstavovať vážne zdravotné riziko.
Na sociálnej sieti na to upozornil prednosta Všeobecnej internej kliniky Fakultnej nemocnice v Brne Ondřej Ludka.
"Na Všeobecnej internej klinike Fakultnej nemocnice Brno sa v letných mesiacoch opakovane stretávame s pacientmi so srdcovým zlyhávaním, ktorí si doprajú niekedy až celý melón," upozornil Ondřej Ludka vo svojom statuse na sociálnej sieti.
Melón obsahuje približne 90 percent vody. Ak človek počas krátkeho času zje niekoľko kilogramov, prijme zároveň aj veľké množstvo tekutín. Kým zdravý organizmus si s tým vo väčšine prípadov poradí, u ľudí so srdcovým zlyhávaním môže nastať vážny problém.
Tekutiny sa začnú v tele zhromažďovať
"Srdce už nemusí zvládnuť zvýšený objem tekutín. Tie sa začnú hromadiť v organizme, objavia sa opuchy, rýchly nárast hmotnosti, zhorší sa dýchavičnosť a niekedy je nutná hospitalizácia," vysvetlil prednosta kliniky.
Podľa neho pritom nejde len o melón. Podobné komplikácie môže počas horúcich dní spôsobiť aj nadmerné pitie minerálnych vôd, sladených nápojov či piva.
Pozor aj na vodu v potravinách
Pacienti so srdcovým zlyhávaním dostávajú odporúčanie, koľko tekutín môžu denne prijať. Mnohí však zabúdajú, že do tohto množstva sa započítavajú aj potraviny s vysokým obsahom vody. "Málokto si uvedomí, že do tohto množstva sa započítavajú aj potraviny s vysokým obsahom vody, teda práve melón, ale aj napríklad polievky, uhorky alebo niektoré druhy ovocia," upozornil Ludka.
Zároveň zdôraznil, že melón nie je pre srdciarov zakázaný. Dôležitá je však primeraná porcia. "Neznamená to, že by si ľudia so srdcovým zlyhávaním nemohli dať melón. Môžu. Len s rozumom. Jeden alebo dva plátky sú niečo úplne iné ako celý melón počas popoludnia," odkázal.
Na záver pridal jednoduchú radu, ktorú podľa vlastných slov opakuje svojim pacientom každé leto. "Nestrážte len to, čo pijete. Strážte aj to, čo jete a čo obsahuje vodu," tvrdí. Lekár zároveň pripomína, že práve drobnosti často rozhodujú o tom, či človek strávi leto doma s rodinou alebo na nemocničnom lôžku. "Niekedy totiž nie je najväčším rizikom horúce počasie. Najväčším rizikom je podcenenie vlastného ochorenia," uzavrel.