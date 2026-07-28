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Hercovi Nogovi už pretiekol pohár trpezlivosti: Ostrý odkaz mladým a slová o strachu o chlebíček!

Miro Noga Zobraziť galériu (16)
Miro Noga (Zdroj: Vlado Anjel)
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BRATISLAVA - Známy slovenský herec a humorista Miroslav Noga (66) zhodnotil nielen dnešnú napätú atmosféru, ale poslal aj nekompromisný odkaz mladej generácii. Prečo sa podľa neho mnohí kolegovia boja otvoriť ústa a čo si myslí o strachu zo straty práce?

Noga bol v 90. rokoch jednou z najvýraznejších tvárí boja proti mečiarizmu. Bývalý člen kultového humoristického spoločenstva, ktoré sťahovalo národ k televíznym obrazovkám svojou nekompromisnou satirou, priznal, že žijeme v ťažkej dobe. Podľa Nogu sa však aj tie najtemnejšie obdobia histórie dajú zvládnuť – kľúčom je humor a optimizmus. „Každá doba sa dá žiť určite pozitívne. Aj v tých najťažších časoch, ako počas druhej svetovej vojny, ľudia museli mať v sebe trošku optimizmu, lebo inak by to neprežili. Pokiaľ vás nezasiahne guľka alebo skončíte v koncentráku, tak vás môže ubiť práve tá psychická depresia,“ myslí si obľúbený umelec, ktorý zdôrazňuje, že negativita prináša len choroby.

Noga sa v rozhovore vrátil aj k obdobiu, kedy spolu so Štefanom Skrúcaným, Rasťom Piškom či Štefanom Wimmerom stál v prvej línii politickej satiry. Vtedy podľa neho išlo o všetko, no dnes vidí situáciu jasne: je čas, aby do boja vstúpila čerstvá krv. „My sme tú zástavu tak trošku vztýčili vtedy, keď bolo treba, keď sme mali sily a boli sme mladší. Mám pocit, že teraz by to zas mali robiť mladší ľudia,“ vyhlásil rázne Noga. Zároveň dodal, že staršia generácia rada prispeje, no mladí by sa nemali báť postaviť za slobodu a bojovať proti cenzúre.


V spoločnosti a medzi samotnými umelcami to v poslednom období vrie. Kým jedna časť kolektívu hlasno vyjadruje svoje politické postoje, druhá tvrdí, že umelci by sa do politiky pliesť nemali. Miroslav Noga má však na túto polarizáciu veľmi jasný a pomerne ostrý názor. „Mám pocit, že najhoršie je byť apolitický. Keď nemáte nejaký občiansky postoj... nemusí to byť priamo za politickú stranu, ale správny občiansky postoj. Ja viem, niektorí sa boja potom o svoj chlebíček. Ale niekedy treba v živote aj zariskovať a ono sa vám to tak nejak vráti,“ odkazuje vystrašeným kolegom z brandže.

Známy zabávač si za svojimi rozhodnutiami z minulosti pevne stojí a tvrdí, že strach zo straty prísunu peňazí by nemal prevýšiť morálne hodnoty. „My sme v tých rokoch bojovali za správnu vec a myslím si, že môžeme zomrieť s čistým štítom,“ uzavrel Noga, ktorý si prešiel komunistickým režimom aj normalizáciou ako mladý herec – v časoch, kedy pravda nemohla zaznieť nahlas a s kolegami ju museli do textov prepašovávať tajne.

Hercovi Nogovi už pretiekol pohár trpezlivosti: Ostrý odkaz mladým a slová o strachu o chlebíček! (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)

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