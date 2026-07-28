Tragédia v Alpách: Češka (†32) sa rozhodla prezliecť strmý svah, do trhliny strhla aj svojho partnera

PITZTAL - Alpské štíty v Rakúsku si vyžiadali ďalšiu krutú daň. Nevinná prestávka na úpravu oblečenia počas náročného zostupu z druhého najvyššieho vrchu Rakúska sa stala osudným pre dvojicu českých horolezcov. Sekunda nepozornosti a pošmyknutie na strmom ľadovci vyústili do nekontrolovateľného 140-metrového pádu priamo do nebezpečnej ľadovcovej trhliny.
K tragickému incidentu došlo v sobotu dopoludnia, približne o 11:35 hodine, na druhom najvyššom vrchu Rakúska – Wildspitze v oblasti Pitztal. Dvojica 32-ročných skúsených českých lezcov, muž a žena, postupovala zviazaná na spoločnom lane pri zostupe zo severného vrcholu smerom do údolia.
V nadmorskej výške okolo 3 712 metrov sa dvojica rozhodla spraviť krátku prestávku. Dôvodom boli stúpajúce letné teploty. Žena si chcela v strmom svahu zosunúť jednu vrstvu oblečenia, zatiaľ čo jej spoločník na vhodnom stanovišti upravoval svoje mačky. Z dosiaľ presne nezistených príčin sa však 32-ročná Češka na nebezpečnom ľadovcovom povrchu náhle pošmykla. Terén bol natoľko strmý, že strhla aj svojho lanového partnera. Informoval o tom portál MeinBezirk.
Muža sa dokázal zachrániť
Oboch členov výpravy čakal neúprosný, približne 140 metrov dlhý pád po severnej stene strmého štítu. Nekontrolovateľný zosuv sa zastavil až na dne hlbokej ľadovcovej trhliny, kde obaja zostali nehybne ležať. Ťažko zranenému 32-ročnému mužovi sa napriek obrovským bolestiam a vážnym zraneniam podarilo oslobodiť vlastnými silami. Hlasným volaním o pomoc následne zalarmoval inú okolo prechádzajúcu skupinu horolezcov, ktorí okamžite kontaktovali záchranárske zložky.
Záchranársky vrtuľník potom muža prepravil k chate Taschachhaus, kde mu bola poskytnutá prvá pomoc. Pri druhom lete vrtuľníka lekár konštatoval smrť Češky. Jej telo potom z trhliny vyzdvihli členovia horskej služby. Zranený muž je teraz v nemocnici v obci Zams.
Čierny mesiac pre turistov v zahraničí
Úmrtie českej občanky oficiálne potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí. Rakúska štátna prokuratúra nariadila vykonanie pitvy zosnulej. Tento incident je už niekoľkým v poradí počas tohto leta, pri ktorom v zahraničných horách vyhasli ľudské životy. Odborníci opakovane zdôrazňujú, že ani skúsenosti a kvalitná výstroj nemusia v extrémnych výškach stačiť, pričom chvíľková nepozornosť či drobná chyba na ľadovci môže mať v sekunde tie najčiernejšie následky.