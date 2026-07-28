Zásadný krok v Maďarsku! Parlament rozhodne o úrade, ktorý má vymáhať NEZÁKONNÝ majetok

BUDAPEŠŤ – Maďarský parlament v utorok v rámci mimoriadnej schôdze rozhodne o legislatívnom návrhu na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku (NVVH). S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Premiér Péter Magyar v polovici júna vyhlásil, že hlavnou úlohou NVVH bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Podľa predsedu vlády ide o kľúčový krok k tomu, aby „verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov“, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Magyar pred utorkovým hlasovaním parlamentu opäť zdôraznil, že ide o zásadný míľnik v zmene režimu.
Poslanci Národného zhromaždenia budú hlasovať aj o novelách zákonov potrebných na čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie, budú sa zaoberať reguláciou kryptomien, problematikou verejnej dopravy a opatreniami na riadenie rizík v poľnohospodárstve spôsobených extrémnym počasím.