Hrozí svetu Spermagedon? Vedci bijú na poplach! Mužom razantne klesá plodnosť

LONDÝN - Nové vedecké analýzy naznačujú, že priemerná hladina testosterónu u mužov za posledných 50 rokov výrazne klesla. Časť odborníkov varuje pred vážnou krízou mužskej plodnosti, iní však upozorňujú, že katastrofické scenáre zatiaľ nepotvrdzujú jednoznačné dôkazy.
Nová analýza vyvolala obavy
Britský denník The Guardian upozornil na štúdiu predstavenú na kongrese Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (ESHRE) v Londýne. Vedci analyzovali údaje od viac ako 118-tisíc mužov z piatich krajín a dospeli k záveru, že priemerná hladina testosterónu sa medzi rokmi 1972 až 2019 znížila približne o 54 percent. Zároveň zaznamenali pokles počtu spermií aj zhoršovanie ďalších ukazovateľov mužského reprodukčného zdravia. Podľa autorov ide o trend, ktorý si vyžaduje ďalšie skúmanie.
Odkiaľ sa vzal výraz „Spermagedon“
Diskusiu opäť rozprúdil výraz „Spermagedon“, ktorý sa v posledných rokoch spája najmä s profesorom Hagaiom Levinom a epidemiologičkou Shannou Swanovou. Obaja dlhodobo upozorňujú na výskumy naznačujúce pokles počtu spermií u mužov v mnohých krajinách sveta.
Podľa nich môže ísť o jeden z najvýznamnejších zdravotných problémov súčasnosti. Varujú, že ak by nepriaznivý trend pokračoval rovnakým tempom aj v budúcnosti, mohol by mať výrazný vplyv na reprodukciu populácie.
Nie všetci vedci s katastrofickými scenármi súhlasia
Práve tu sa názory odborníkov rozchádzajú.
Britský profesor Allan Pacey z Univerzity v Manchestri upozorňuje, že pri podobných analýzach treba byť veľmi opatrný. Podľa neho existuje riziko, že výskumníci nevedomky vyberajú údaje, ktoré podporujú ich hypotézy, zatiaľ čo iné faktory zostávajú v úzadí.
Podobne sa vyjadril aj profesor Channa Jayasena z Imperial College London. Domnieva sa, že významnú časť pozorovaného poklesu testosterónu môže vysvetľovať rastúca obezita, cukrovka či ďalšie civilizačné ochorenia. Nie je preto isté, že hlavnou príčinou sú chemické látky alebo znečistenie životného prostredia, ako naznačujú niektoré teórie.
Čo môže byť príčinou
Vedci zatiaľ nepoznajú jednoznačnú odpoveď. Medzi najčastejšie spomínané faktory patria:
- rastúca obezita,
- sedavý spôsob života,
- cukrovka a ďalšie metabolické ochorenia,
- vyšší vek otcov pri zakladaní rodiny,
- možné pôsobenie chemických látok narúšajúcich hormonálny systém,
- znečistenie životného prostredia vrátane mikroplastov.
Pri viacerých z týchto faktorov však zatiaľ chýbajú jednoznačné dôkazy, ktoré by potvrdili ich rozhodujúci vplyv na pokles testosterónu alebo mužskej plodnosti.
Odborníci sa zhodujú aspoň v jednom
Hoci medzi vedcami nepanuje zhoda v tom, či svetu skutočne hrozí takzvaný „Spermagedon“, väčšina odborníkov súhlasí, že mužské reprodukčné zdravie si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť.
Pokles testosterónu, zhoršujúca sa kvalita spermií či rastúci výskyt neplodnosti sú podľa nich reálne javy, ktoré treba ďalej skúmať. Zároveň však upozorňujú, že katastrofické scenáre o zániku ľudskej reprodukcie zatiaľ nepodporujú jednoznačné vedecké dôkazy.