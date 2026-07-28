Divočina v rodine Polívkovcov: Bolek odhalil pravdu o výchove svojich úspešných detí!

BRATISLAVA - Legendárny český herec Bolek Polívka je 6-násobným otcom. Hoci má doma poriadne početnú rodinu, pri pohľade na svoje deti mu srdce poskakuje radosťou. Drvivá väčšina z nich totiž kráča v jeho úspešných šľapajách!
Keďže umelecké gény sa v rodine Polívkovcov nezaprú, zaujímalo nás, či je slávny herec rád, že má vo svojom remesle toľko nasledovníkov. „Áno, prečo nie. Ja mám šesť detí a každé je mi podobné a každé inak, čo sa mi páči,“ reagoval s úsmevom Bolek, ktorý s hrdosťou sleduje, kam to jeho ratolesti dotiahli.
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Keď sa však takáto veľká a kreatívna rodina stretne celá pokope, musí to byť poriadna divočina. „Smejeme sa, robíme si srandu, každé dieťa má svojho partnera, tak je príjemné vždy sa takto stretnúť,“ opisuje Bolek rodinnú idylku, kde nuda nemá šancu.
Mnohí by čakali, že slávny umelec bude svojim deťom rozdávať lekcie herectva či nekompromisné rady do života. Realita je však úplne iná - Bolek zastáva názor, že všetko s mierou. „Ono to spolu súvisí - v živote by sa nemalo tiež veľmi preháňať a afektovať. Ja nie som ten, kto by ich vychovával nejakým drilom, ja som mal ocka a mal som na neho šťastie,“ zaspomínal si s láskou. Otázkou však zostáva, či majú rovnaké šťastie na svojho otca aj Bolkove deti. „Dúfam, že aspoň každé druhé,“ zasmial sa valašský kráľ, pričom jeho ďalšie slová okamžite potvrdili, že o trefné poznámky a smiech v tejto rodine nikdy nie je núdza!
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