Tvrdá rana pre nezávislé médiá! V Azerbajdžane odsúdili novinárov na 12 až 15 rokov väzenia

BAKU - Súd v Azerbajdžane v pondelok uznal skupinu nezávislých novinárov a pracovníkov mimovládnych organizácií za vinných z pašovania a odsúdil na 12 až 15 rokov väzenia. Európska federácia novinárov označila tieto rozsudky za „mimoriadne prísne“ a vyzvala na okamžité prepustenie odsúdených, informovala agentúra AFP.
„Verdikt súdu potvrdzuje politický charakter procesu a zámer úradov zastrašovať a potláčať novinárov, ktorí jednoducho vykonávajú svoju prácu,“ uviedla federácia. Pred súd v Baku v pondelok predstúpili traja novinári, ktorí pracovali pre mediálny portál Toplum TV. Zadržaní boli v marci 2024 počas policajnej razie v kanceláriách redakcie v Baku. V ten istý deň sa do rúk polície dostali aj štyria pracovníci mimovládnych organizácií a prodemokratický aktivista spojený s Toplum TV. Jeho zakladateľa Alasgara Mammadliho zadržali o dva dni neskôr.
Toplum TV je jedným z najvýznamnejších nezávislých azerbajdžanských médií. Zverejňoval investigatívne reportáže o údajnej korupcii v radoch vládnych predstaviteľov ako aj v rodine šéfa azerbajdžanskej tajnej služby.
Azerbajdžan, bývalá sovietska republika, v ktorej od roku 2003 vládne prezident Ilham Alijev, je dlhodobo kritizovaný organizáciami na ochranu ľudských práv za potláčanie opozičných médií a nezávislej žurnalistiky. Od roku 2023 v krajine zadržali desiatky pracovníkov médií, ktorých následne obvinili z rôznych trestných činov vrátane prania špinavých peňazí a daňových únikov. Podľa Výboru na ochranu novinárov sa Azerbajdžan minulý rok umiestnil na šiestom mieste na svete podľa počtu väznených novinárov. Pred ním boli Bielorusko, Rusko, Izrael, Mjanmarsko a Čína.