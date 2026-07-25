Obrovské plamene ničia Francúzsko a Španielsko: Evakuovali už 267-tisíc ľudí! Nasadiť museli armádu

BORDEAUX – Lesné požiare, s ktorými v súčasnosti bojujú na juhozápade Francúzska a v strednej časti Španielska, si vyžiadali evakuáciu už celkovo 267.000 ľudí. Paríž do zasiahnutej oblasti poslal v sobotu ďalších vojakov, informuje o tom agentúra AFP.
V oblasti pri francúzskom meste Bordeaux – vrátane letovísk v tomto čase roka plných dovolenkárov – evakuovali dosiaľ 197.000 osôb, oznámil minister vnútra Laurent Nuňez. Označil to za pravdepodobne najväčšiu evakuáciu v čase mieru, akú krajina kedy zažila. V Španielsku muselo z dedín západne od Madridu odísť 70.000 ľudí. Premiér Pedro Sánchez pri návšteve zóny požiarov zdôraznil, že prioritou je zachrániť životy.
Plamene v oboch krajinách nedostali preťažení hasiči pod kontrolu ani po celých dňoch nepretržitej práce. Francúzski i španielski predstavitelia v sobotu uviedli, že intenzita niektorých požiarov sa zmiernila, no situácia je naďalej vážna. Francúzska vláda v sobotu poslala do oblasti lesných požiarov na juhozápade krajiny ďalších 500 vojakov. Počet armádnych príslušníkov, ktorí pomáhajú s evakuáciami obyvateľov a ochranou opustených domov, sa tým zvýši na 1500, oznámilo ministerstvo obrany.
Pomáhajú aj slovenskí hasiči
V postihnutom departemente Gironde nasadili v sobotu tiež vojenské transportné lietadlo A400M upravené tak, aby mohlo vypustiť až 20 ton látok spomaľujúcich horenie. Vo Francúzsku a Španielsku pomáhajú aj hasiči z ďalších krajín EÚ vrátane slovenských hasičov s vrtuľníkom Black Hawk, ktorých nasadili v oblasti Le Temple pri Lacanau západne od Bordeaux.
Požiare vyčíňajúce po celom Francúzsku spálili už takmer 98.000 hektárov, čo minister Nuňez označil za „historický rekord“. Len na juhozápade zdevastovali vyše 32.000 hektárov porastov, čo je trojnásobok územia Paríža, a zničili najmenej 100 budov. Pri Madride oheň spálil 25.000 hektárov, uviedlo španielske ministerstvo vnútra. Dva z troch veľkých požiarov sa tam spojili do jedného a hrozí, že spolu s ďalším vytvoria masívne inferno len niekoľko kilometrov od metropoly, doplnila AFP.