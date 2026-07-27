Ohnivé peklo vo Francúzsku: Požiare sa blížia k Bordeaux! Úrady už zvažujú evakuáciu celého mesta

BORDEAUX – Juhozápad Francúzska zvádza boj s jednými z najhorších lesných požiarov za posledné roky. Oheň sa nebezpečne približuje k Bordeaux a miestne úrady prvýkrát pripustili, že v krajnom prípade by mohli nariadiť evakuáciu celého mesta.
Plamene sú len niekoľko kilometrov od Bordeaux
Požiare sa od minulého týždňa šíria departementom Gironde, kde ich poháňajú vysoké teploty, dlhodobé sucho a silný vietor. Podľa agentúry Reuters sa v pondelok ráno najväčší front požiaru nachádzal približne 15 kilometrov od Bordeaux, pričom hasiči bojovali s plameňmi počas celej noci. Francúzske úrady preto nevylúčili ani úplnú evakuáciu približne 270-tisícového mesta, ak by sa situácia výrazne zhoršila.
Doteraz bolo z oblastí v okolí Bordeaux a ďalších častí juhozápadného Francúzska evakuovaných viac ako 220-tisíc ľudí, prevažne z departementov Gironde a Landes. Mnohí našli dočasné útočisko vo výstaviskách, športových halách a evakuačných centrách.
Tisíce hasičov bojujú s ohňom
Do hasenia Francúzsko nasadilo približne 2 500 hasičov, ktorým pomáha okolo 1 500 vojakov, desiatky hasičských vozidiel, vrtuľníky aj lietadlá Canadair a veľkokapacitné stroje na zhadzovanie prostriedkov spomaľujúcich horenie. K dispozícii sú aj posily z ďalších krajín Európskej únie prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany.
Hasiči sa snažia vytvárať protipožiarne pásy a ochrániť obývané oblasti pred postupujúcimi plameňmi. Situáciu však komplikuje vietor, ktorý neustále mení smer šírenia požiarov.
Macron zvolal krízový štáb
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Označil situáciu za bezprecedentnú a prisľúbil, že štát poskytne postihnutým regiónom všetku potrebnú pomoc. Zároveň upozornil, že meteorológovia očakávajú ďalšiu vlnu horúčav, ktorá môže boj s požiarmi ešte viac skomplikovať.
Úrady zatiaľ samotné Bordeaux neevakuovali, no pripravujú sa aj na tento scenár. Obyvateľov vyzvali, aby sledovali pokyny civilnej ochrany, obmedzili pohyb v rizikových oblastiach a boli pripravení na prípadnú rýchlu evakuáciu. Reuters upozorňuje, že rozhodnutie bude závisieť od vývoja počasia a smeru vetra v najbližších hodinách.