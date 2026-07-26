Naši hasiči vo veľkom MAKAJÚ pri francúzskych požiaroch: Napínavé ZÁBERY z terénu, z týchto čísel ide rešpekt!

LACANAU - Slovenskí hasiči už naplno zasahujú pri jednom z najväčších lesných požiarov vo Francúzsku. V oblasti Le Temple pri Lacanau, západne od Bordeaux, absolvovali svoj prvý operačný deň. Požiar, ktorý sa v uplynulých dňoch medializoval pre svoj obrovský rozsah a ktorý ohrozuje územia smerom k hraniciam so Španielskom, zamestnáva tisíce záchranárov z viacerých krajín.
Slovenský hasičský a záchranný zbor zverejnil z prvého dňa nasadenia dramatické zábery priamo z miesta zásahu. Naši hasiči pomáhajú francúzskym kolegom pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v oblasti Le Temple pri Lacanau.
Pri leteckom hasení spolupracovala slovenská posádka s francúzskymi hasičmi aj príslušníkmi českého Hasičského záchranného zboru. Ich úlohou bolo podporovať pozemné jednotky, ktoré zvádzajú náročný boj s rýchlo sa šíriacim ohňom.
Bez spolupráce to nejde
Podľa hasičov sa slovenská posádka počas prvého operačného dňa rozhodne nenudila. V priebehu zásahu vykonala až 25 zhodov vody, ktorými pomáhala brzdiť postup ničivého požiaru.
"Pri leteckom hasení požiaru slovenská posádka spolupracovala s francúzskymi kolegami a hasičmi z Hasičského záchranného zboru ČR. Spoločným a koordinovaným nasadením poskytovali účinnú podporu pozemným jednotkám pri likvidácii požiaru," uviedli hasiči.
Vážna situácia trvá a vyhorených je už 30-tisíc hektárov z lesa
Okrem samotného hasenia prebiehala aj intenzívna koordinácia ďalších krokov. Slovenský Team Leader spolu s českým Team Leaderom navštívili riadiaci štáb pre oblasť Gironde v meste Lège-Cap-Ferret. Práve tam sa dohadoval ďalší postup pri boji s požiarom a obaja velitelia poskytli krátke vyjadrenie miestnym médiám.
Situácia vo Francúzsku zostáva mimoriadne vážna. Podľa odhadov už plamene zasiahli približne 30-tisíc hektárov lesa. Z ohrozených oblastí museli úrady evakuovať viac ako 100-tisíc obyvateľov.
Na likvidácii požiaru sa podieľa viac ako 1 000 hasičov, ktorí majú k dispozícii vyše 300 kusov hasičskej techniky. Do boja s ohňom boli nasadené aj všetky dostupné letecké prostriedky. "Požiar, pri ktorom slovenskí hasiči zasahujú, patrí medzi mimoriadne náročné," zdôraznil Hasičský a záchranný zbor.
Hasiči zároveň avizovali, že o ďalšom priebehu misie budú priebežne informovať. Slovenské letecké kapacity pôsobia vo Francúzsku v rámci európskeho projektu rescEU-AFFF-H-SK, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu rescEU Transition 2026.