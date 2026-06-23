Historický krok Slovenska: Prvá ministerská účasť na zasadnutí Organizácie amerických štátov

PANAMA - Historicky prvá ministerská účasť SR na zasadnutí Organizácie amerických štátov (OAŠ) potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych výziev. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení OAŠ v Paname. V utorok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovensko si váži úlohu OAŠ a jej valného zhromaždenia pri podpore globálneho dialógu naprieč kontinentmi. Hoci sme geograficky vzdialení, zdieľame rovnaké základné princípy - rešpektovanie Charty OSN, demokracie, suverenity, právneho štátu a mierovej spolupráce,“ zdôraznil Blanár. Zároveň vyzdvihol, že účasť SR na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde OAŠ od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Podľa jeho slov je práve v období rastúcich globálnych bezpečnostných a ekonomických rizík dôležité posilňovať medzinárodnú spoluprácu a dialóg s partnermi z dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu Latinskej Ameriky a Karibiku.
„Výzvy jednotlivých regiónov nemôžeme vnímať izolovane, pretože stabilita, prosperita a bezpečnosť sú dôležité naprieč celým medzinárodným spoločenstvom. V čase konfliktov a zmien geopolitickej štruktúry musí byť hlavným cieľom mier a pri jeho dosahovaní sa musíme opierať predovšetkým o diplomaciu a dialóg,“ vyhlásil Blanár. V tejto súvislosti uviedol, že Slovensko sa hlási k prioritám OAŠ v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre stabilitu a prosperitu demokratických spoločností. Podporuje aktivity OAŠ pri ochrane ľudských práv, posilňovaní demokratických inštitúcií, integrite volebných procesov, vzdelávaní a zodpovednom využívaní nových technológií vrátane umelej inteligencie.
„Ekonomické, sociálne a environmentálne výzvy si vyžadujú spoločné riešenia presahujúce hranice jednotlivých krajín i kontinentov. Výmena skúseností, dialóg, rešpekt a spájanie odborných kapacít sú kľúčovými krokmi pri hľadaní riešení celospoločenských výziev,“ potvrdil šéf rezortu zahraničných vecí SR. Slovensko je podľa jeho slov pripravené prispievať k spoločným riešeniam prostredníctvom zdieľania expertízy, v rámci ktorej má dlhodobé skúsenosti, ako sú jadrová energetika, vodné hospodárstvo či odpadový manažment.
Blanár tiež poukázal na konkrétne humanitárne príspevky SR v krajinách tohto regiónu. Pripomenul napríklad pomoc Jamajke po ničivom hurikáne Melissa, ako aj podporu Brazílii po rozsiahlych záplavách v štáte Rio Grande do Sul. Účasť Blanára na Valnom zhromaždení OAŠ je súčasťou ambície vlády SR rozširovať partnerstvá s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a prezentovať priority slovenskej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 - 2029, uvádza MZVEZ.