Opustil nás posledný delostrelec, ktorý bojoval v SNP František Švidraň! Dožil sa úctyhodných 103 rokov

BRATJISLAVA - Odišiel posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. František Švidraň zomrel v úctihodnom veku nedožitých 104 rokov.
O úmrtí informoval Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. František Švidraň sa narodil 21.7.1922 v Polomke. Na povinnú vojenskú službu narukoval 1.októbra 1942 do Delostreleckého pluku 1 Topoľčany. V roku 1944 bol delostrelec armády vojnového Slovenského štátu.
"Keď vypuklo SNP, bol práve hospitalizovaný v bratislavskej vojenskej nemocnici so sluchom. Mohol ostať v relatívnom bezpečí nemocnice, ale veľmi dobre počul hlas svojho srdca a vedel kam patrí. Hneď prvú noc ušiel z Bratislavy na povstalecké územie. Zaradili ho do jednotky Júliusa Kleskeňa, ktorý bol veliteľ 3. batérie 15 cm kanónových húfnic a následne 1. delostreleckého oddielu III. taktickej skupiny. František Švidraň bojoval na úsekoch Handlová, Žiar nad Hronom, Jalná a tiež pri Banskej Štiavnici a Krupine," uviedli.
„Bolo mi veľmi ľúto, keď sme naše delo museli znehodnotiť pri takom potôčku, lebo Nemci boli už blízko a do hôr sa s ním ustúpiť nedalo,“ zaspomínal v minulosti Švidraň.
Po vytlačení povstalcov sa cez Poľanu dostal na rodné Horehronie, kde spolupracoval s partizánskou skupinou kapitána Ernesta Bielika a s partizánskym oddielom Šukajev. Robil pre nich hlavne prieskum a pomáhal so zásobovaním.
Po vojne pôsobil v policajnom zbore ako dopravný policajt, kde dosiahol hodnosť majora. Nikdy nefajčil ani nepil a alkohol netoleroval ani u nikoho kto šoféroval. Do práce chodil za každého počasia na bicykli, hrával volejbal či kolky a na plaváreň chodieval pravidelne aj po stovke – kým sa šmykol na klzkých dlaždiciach v roku 2023.
S manželkou mali dve deti, syna a dcéru. Denne čítal noviny a sledoval televízne spravodajstvo.
Za účasť v SNP bol vyznamenaný niekoľkými medailami a pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v roku 2025, mu bol udelený Pamätný kríž Vojnového veterána.
Slová vojnového hrdinu: „Vážme si, že ako Slováci sme sa pridali našim vzácnym Slovenským národným povstaním na dobrú stranu dejín. Hovorte o tom hlavne mladým, aby vedeli, nezabudli a boli na to hrdí.“