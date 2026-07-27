Burnham sa v pondelok stretne so Zelenským a potvrdí podporu Ukrajiny

LONDÝN - Nový britský premiér Andy Burnham v pondelok privíta ukrajinského prezidenta Volodymra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hosťa od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie tento krok ukazuje neochvejnú podporu Kyjeva, informuje o tom agentúra Reuters.
Očakáva sa, že obaja lídri sa spoločne stretnú na námornej základni, kde sa oboznámia s výcvikovými programami Spojeného kráľovstva a spôsobom, akým pomáhajú posilňovať ukrajinské ozbrojené sily, uviedol úrad premiéra na Downing Street. „Británia stojí pri Ukrajine, bok po boku, a naša podpora je neochvejná,“ zdôraznil Burnham v stanovisku. „Rusko by nemalo pochybovať o našom odhodlaní a my neustúpime, kým nedosiahneme trvalý a spravodlivý mier pre Ukrajinu,“ povedal premiér.
Zelenskyj a Burnham sa spoločne stretnú s viac ako 200 ukrajinskými vojakmi a námorníkmi, ktorí sa v uplynulých troch týždňoch v Británii zúčastňovali na cvičeniach Sea Breeze. Ide o bezpečnostné a protimínové námorné manévre, ktoré pripravujú účastníkov na misie v Čiernom mori. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 poskytla Británia celkovo približne 29 miliárd eur Kyjevu, z toho 18 miliárd tvorila vojenská pomoc a 6,5 miliardy nevojenská podpora, uviedla kancelária britského premiéra. Burnhamov predchodca Keir Starmer navštívil v júli Kyjev niekoľko dní pred odchodom z funkcie a prisľúbil krajine 300 miliónov eur na pomoc pri získaní 16 stíhacích lietadiel Gripen, pripomína Reuters.