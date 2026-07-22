Kocúr Larry privítal nového britského premiéra: Doniesol mu krvavý dar!

LONDÝN - Na britskej politickej scéne sa opäť mení premiér, no jedna tvár zostáva rovnaká. Kocúr Larry, legendárny „hlavný lovec myší“ na Downing Street, privítal svojho už siedmeho predsedu vlády a opäť si získal pozornosť fotografov.
Politici prichádzajú a odchádzajú, Larry zostáva
Kým sa Andy Burnham sťahoval do sídla britského premiéra na Downing Street 10, pred objektívmi fotografov sa objavil aj jeho najslávnejší štvornohý obyvateľ.
Ako pripomenuli viaceré britské médiá, Larry žije na Downing Street od roku 2011 a počas svojho „úradovania“ zažil už sedem premiérov – od Davida Camerona cez Theresu Mayovú, Borisa Johnsona, Liz Trussovú, Rishiho Sunaka a Keira Starmera až po nového predsedu vlády Andyho Burnhama.
Privítanie po svojom
Larry si však na oficiálne ceremónie veľmi nepotrpí. Namiesto červeného koberca údajne nového premiéra privítal po mačací – pred vchodom do sídla vlády sa objavil s ulovenou myšou.
Práve tento moment sa okamžite stal hitom medzi fotografmi čakajúcimi na príchod nového predsedu vlády. O kurióznej scéne informoval aj bulvárny denník Daily Star.
Skutočný „štátny zamestnanec“
Na rozdiel od premiérov Larry nemení adresu po voľbách. Nie je totiž domácim miláčikom predsedu vlády, ale oficiálnym „Chief Mouser to the Cabinet Office“ – hlavným lovcom myší britskej vlády.
Jeho úlohou je podľa oficiálneho opisu vítať návštevy, kontrolovať bezpečnosť okolia a, samozrejme, starať sa o to, aby sa v historickej budove nepremnožili hlodavce.
Hviezda internetu
Larry je už roky jednou z najfotografovanejších mačiek na svete. Na sociálnych sieťach má vlastný parodický účet, z ktorého si pravidelne uťahuje z britských politikov.
Po výmene premiéra sa na ňom objavil aj tradičný odkaz, ktorý vystihuje jeho postavenie lepšie než čokoľvek iné: „Politici prichádzajú a odchádzajú. Mačky sú večné.“