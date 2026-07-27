MIMORIADNY ONLINE Útoky zasiahli Rusko aj Ukrajinu: Hlásia mŕtvych, zranené deti aj požiare.

KYJEV/MOSKVA - Pri ukrajinskom vzdušnom útoku zomreli v ruskom meste Rostov na Done dvaja ľudia, ďalších päť utrpelo zranenia. Informoval o tom dnes podľa agentúry Reuters gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sljusar. V ruskom Belgorade podľa miestnych úradov ukrajinský dronový útok zranil 12 ľudí, vrátane dvoch detí. Ruský vzdušný útok potom zranil päť ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti, oznámil veliteľ oblastnej vojenskej správy Oleh Hryhorov.
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Sljusar uviedol, že padajúce troky dronov v Rostove na Done spôsobili požiare na viacerých miestach, vrátane skladísk. Útok v Belgorode podľa úradov viedol k vznieteniu niekoľkých bytov v obytnej budove a viac ako 15 automobilov.
Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni. Ruská armáda podľa tvrdení Ukrajincov opakovane útočí na civilnú infraštruktúru a iné nevojenské ciele. Moskva to popiera a z útokov na civilistov naopak obviňuje Ukrajinu.