Nečakaná správa: Erdogan mal rakovinu! Prežiť mu pomohol úhlavný nepriateľ

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mal pred rokmi bojovať s rakovinou a život mu údajne zachránil izraelský lekár. Do tajnej misie sa podľa bývalého hovorcu nemocnice v Tel Avive zapojil Mossad a súhlas s ňou mal dať Benjamin Netanjahu.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vďačí za svoj život izraelskému lekárovi, ktorého za ním pred rokmi tajne vyslali do Turecka. S týmto tvrdením prišiel Avi Shushan, bývalý hovorca jednej z najvýznamnejších izraelských nemocníc. Podľa jeho slov mal Erdogan vážne onkologické ochorenie a pomoc mu zabezpečil štát, proti ktorému dnes ostro vystupuje.
Shushan, ktorý v minulosti pôsobil ako hovorca nemocnice Ichilov v Tel Avive, o údajnej tajnej operácii prehovoril počas diskusie izraelskej televízie Channel 14. Debata sa začala pri záberoch tureckého prezidenta zo summitu NATO, na ktorých podľa neho Erdogan nepôsobil zdravo.
„Viete, kto vyzerá chorý? Erdogan. A viete, prečo nad tým premýšľam? Pretože Izrael ho zachránil,“ vyhlásil Shushan.
Lekár mal vycestovať so súhlasom Netanjahua
Podľa Shushana sa Erdogan pred približne šiestimi alebo siedmimi rokmi ocitol vo vážnom zdravotnom stave. Do Turecka mal následne odcestovať popredný lekár z nemocnice Ichilov. Jeho meno bývalý hovorca odmietol prezradiť, píše Israel National News.
Nešlo pritom údajne iba o súkromnú lekársku pomoc. Shushan tvrdí, že cestu lekára iniciovala izraelská spravodajská služba Mosad a schváliť ju mal premiér Benjamin Netanjahu.
„Lekár z Ichilovu – jeho meno neprezradím – Erdogana zachránil. Lekár z Izraela. Izrael ho zachránil,“ povedal.
Podľa jeho slov vycestoval lekár do Turecka ako zástupca Izraela „na žiadosť Mosadu a so súhlasom premiéra Benjamina Netanjahua“ a tureckému prezidentovi zachránil život.
Shushan zároveň tvrdí, že izraelské médiá sa už v čase údajnej liečby pokúšali získať potvrdenie celej operácie. Ako hovorca nemocnice však vtedy informácie odmietol komentovať.
„Je živý a dýcha vďaka Židovi“
Celý príbeh získava mimoriadne citlivý politický rozmer pre súčasné nepriateľské vzťahy medzi Erdoganom a izraelskou vládou. Turecký prezident patrí k najtvrdším kritikom izraelského postupu v Pásme Gazy a jeho rétorika voči vláde Benjamina Netanjahua sa v posledných rokoch výrazne vyostrila.
Práve na tento rozpor Shushan vo svojom vystúpení poukázal.
„Tento muž, ktorý dnes ohrozuje Židov, je živý a dýcha vďaka Židovi, vďaka Izraelčanovi, vďaka Benjaminovi Netanjahuovi a vďaka Davidovi Barneovi,“ vyhlásil bývalý hovorca nemocnice.
Barnea donedávna stál na čele izraelskej tajnej služby Mosad.
Erdogan rakovinu v minulosti popieral
Shushanovo tvrdenie o rakovine tureckého prezidenta však nebolo nezávisle potvrdené. Erdogan podstúpil na prelome rokov 2011 a 2012 dve operácie čriev. Jeho lekári vtedy uviedli, že mu odstránili nezhubné polypy, a samotný Erdogan odmietal správy, podľa ktorých trpel rakovinou.
Podozrenia o jeho zdravotnom stave sa napriek tomu objavovali opakovane. Izraelské médiá už v roku 2022 informovali, že tureckému prezidentovi určitý čas poskytoval lekárske konzultácie profesor Itzhak Shapira, ktorý pôsobil ako zástupca riaditeľa nemocnice Ichilov a mal na starosti aj jej program zdravotnej turistiky.
Nové tvrdenia bývalého hovorcu nemocnice tak oživili dlhoročné špekulácie o Erdoganovom zdraví. Zatiaľ však nie je k dispozícii nezávislé potvrdenie, že turecký prezident skutočne trpel rakovinou ani že jeho liečbu organizoval Mosad.
Z niekdajšieho zbližovania sa stalo otvorené nepriateľstvo
Vzťahy Turecka a Izraela prešli v uplynulých rokoch prudkými zmenami. Obe krajiny v roku 2022 obnovili plné diplomatické vzťahy, po začiatku vojny v Pásme Gazy sa však opäť dramaticky zhoršili.
Erdogan opakovane ostro útočí na izraelskú vládu a jej vojenské operácie v Gaze. Turecko v máji 2024 zastavilo priamy obchod s Izraelom a Ankara sa zapojila aj do konania, ktoré začala Juhoafrická republika proti Izraelu na Medzinárodnom súdnom dvore.
Práve na pozadí tohto konfliktu pôsobí Shushanovo tvrdenie mimoriadne výbušne. Ak by sa jeho verzia udalostí potvrdila, znamenalo by to, že Izrael v minulosti poskytol životne dôležitú pomoc jednému zo svojich dnešných najostrejších politických kritikov.