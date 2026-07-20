Príznaky rakoviny vaječníkov ženy často prehliadajú: Vyše 40 % pacientiek sa diagnózu dozvie až na urgente

LONDÝN – Rakovina vaječníkov patrí medzi najzákernejšie ženské onkologické ochorenia. Jej príznaky bývajú nenápadné a ľahko sa zamieňajú za bežné tráviace či močové problémy. Nová štúdia ukázala, že viac ako dve z piatich žien sa o svojej diagnóze dozvedia až po návšteve urgentného príjmu, keď je ochorenie často v pokročilom štádiu.
Vedci z London School of Hygiene & Tropical Medicine upozorňujú na alarmujúce zistenia týkajúce sa rakoviny vaječníkov. Analýza údajov viac ako 28-tisíc pacientiek v Anglicku ukázala, že vyše 40 percent žien dostane diagnózu až po akútnom prijatí do nemocnice. To výrazne znižuje šancu na úspešnú liečbu, pretože ochorenie býva v tom čase už v pokročilom štádiu. Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise BMJ Oncology.
Rakovina vaječníkov je ôsmym najčastejším nádorovým ochorením u žien na svete a každoročne si vyžiada viac ako 200-tisíc životov. Jedným z hlavných problémov je, že jej príznaky sú často nenápadné a pripomínajú bežné zdravotné ťažkosti, ktoré ženy nepovažujú za vážne.
Medzi najčastejšie varovné signály patria:
- · pretrvávajúce nafúknutie alebo zväčšenie brucha,
- · bolesti v podbrušku alebo panve,
- · pocit rýchleho nasýtenia alebo strata chuti do jedla,
- · častejšie alebo náhle nutkanie na močenie,
- · nevysvetliteľná únava,
- · bolesti chrbta,
- · zmeny vo vyprázdňovaní (zápcha alebo hnačka),
- · nevysvetliteľné chudnutie,
- · nepravidelné vaginálne krvácanie,
- · pretrvávajúce tráviace ťažkosti.
Výskumníci upozorňujú, že práve pre ich nešpecifický charakter bývajú tieto príznaky často pripisované syndrómu dráždivého čreva, menopauze alebo močovým infekciám. Mnohé ženy preto vyhľadajú lekára až vtedy, keď sa ich stav výrazne zhorší.
Štúdia zároveň ukázala, že najvyššie riziko neskorej diagnózy majú veľmi krehké pacientky, ženy vo veku 18 až 29 rokov, seniorky nad 80 rokov a ženy žijúce v sociálne znevýhodnených oblastiach. Práve u týchto skupín bola pravdepodobnosť, že sa diagnóza stanoví až po urgentnom prijatí, výrazne vyššia.
Rozhodujúce je pritom štádium ochorenia. Podľa údajov Cancer Research UK prežije päť rokov od diagnózy približne 95 percent žien, ak sa rakovina odhalí v prvom štádiu. Ak sa však ochorenie diagnostikuje až v štvrtom štádiu, päťročné prežívanie klesá približne na 15 percent.
Autori štúdie upozorňujú, že nejde len o problém Spojeného kráľovstva. Podobne vysoký podiel neskorých diagnóz zaznamenali aj v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, Dánsku či na Novom Zélande. Vyzývajú preto na lepšie informovanie verejnosti, rýchlejšie odosielanie pacientiek na vyšetrenia a zefektívnenie diagnostických postupov, aby sa ochorenie podarilo zachytiť skôr.