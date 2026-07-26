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Rumunsko čelí ďalšiemu narušeniu: Stíhačka F-16 zostrelila už tretí dron!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BUKUREŠŤ - Rumunská stíhačka F-16 dnes nad Čiernym morom zostrelila dron, ktorý narušil rumunský vzdušný priestor. Na sieti X to oznámilo ministerstvo obrany tejto členskej krajiny Severoatlantickej aliancie. Ide už o tretí dron, ktorý od piatku rumunské letectvo zneškodnilo.

Pilot zostrelil dron o 10:13 miestneho času (09:13 SELČ) nad teritoriálnymi vodami 12 kilometrov severovýchodne od mesta Sulina. Pôvod bezpilotného lietadla ministerstvo vo vyhlásení neuviedlo. Mesto leží v tesnej blízkosti hranice s Ukrajinou.

Druhý zásah za dva dni

V sobotu ráno taktiež stíhačka F-16 zneškodnila dron desať kilometrov západne od mesta Sfantu Gheorghe. V piatok dopoludnia opäť F-16 zostrelila dron, ktorý neskôr vyšetrujúca prokuratúra označila za ruský.

Rumunsko zdieľa s Ukrajinou, ktorá denne čelí ruským drónovým aj raketovým útokom, zhruba 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. Bukurešť podľa agentúry Reuters uviedla, že od chvíle, keď ruská armáda začala útočiť na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja, bol rumunský vzdušný priestor narušený približne 30-krát. Rusko začalo vojenskú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Útoky pomocou dronov sú teraz častejšie ako v prvých rokoch vojny, bezpilotné stroje v bojoch využívajú obe strany.

Viac o téme: Vzdušný priestorRuskoUkrajinaRumunskoDron
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