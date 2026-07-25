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Rumunsko opäť zasahovalo: Armáda zostrelila ďalší cudzí dron nad svojím územím

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUKUREŠŤ - Rumunsko v sobotu druhý deň po sebe zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore cudzí dron. Na sociálnych sieťach to oznámil minister obrany Radu Miruta, píšu o tom agentúry Reuters a AFP.

Armáda podľa Mirutu zostrelila dron, ktorý „nelegálne vstúpil do rumunského vzdušného priestoru“, v sobotu o 8.34 h (7.34 h SELČ) desať kilometrov západne od Sfântu Gheorghe v delte Dunaja. Po spozorovaní dronu o 8.22 h (7.22 h SELČ) boli do vzduchu vyslané dve stíhačky F-16.

Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor. Koncom mája spadol ruský dron na strechu bytového domu v meste Galati. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec.

Rumunsko v piatok po prvýkrát zostrelilo nad svojim územím cudzí dron, pričom tamojšia prokuratúra tvrdí, že bol ruský. Rumunský parlament minulý rok schválil návrh zákona, podľa ktorého môže armáda drony narušujúce vzdušný priestor krajiny zostreliť.

Viac o téme: ZostrelenieVzdušný priestorRumunskoDron
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