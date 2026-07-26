USA v noci neútočili na Irán: Americké médiá píšu o možných nedostatkoch zbraní

WASHINGTON/TEHERÁN - Armáda Spojených štátov v noci na nedeľu neútočila na Irán. Niektoré americké médiá píšu o možnom nedostatku zbraní a munície, informuje o tom agentúra AFP.
Nádej na rokovania
Po takmer dvoch týždňoch nočných útokov náhle ticho oživilo nádeje na návrat k rokovaniam, uvádza AFP. Podľa niektorých amerických médií však môže ísť o dôsledok nedostatku rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a iných zbraní.
Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dva anonymné zdroje uvádza, že obavy z vyčerpania zásob rakiet protivzdušnej obrany boli predmetom diskusií medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho poradcami predtým, ako sa Washington rozhodol pozastaviť cez víkend útoky.
Varovanie generála
Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine na stretnutí podľa NYT povedal, že hoci armáda je schopná spustiť rozsiahle bojové operácie proti Iránu, rakety protivzdušnej obrany dostupné Ústrednému veleniu armády USA (CENTCOM) by boli v takomto prípade vyčerpané.
Iný nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ pre The New York Times povedal, že v prezidentskej administratíve panujú pochybnosti o tom, či intenzívnejšie útoky prinútia Irán k rokovaniam. Podľa televízie CNN ich vyjadrili Caine aj viceprezident J. D. Vance. Trump v piatok uviedol, že sa ešte nerozhodol, či sa USA vrátia k vojenskej operácii proti Iránu. „Hovoríme s nimi. Myslím si, že to berú čoraz vážnejšie,“ povedal novinárom.