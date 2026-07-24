USA v noci opäť bombardovali Irán: Trump pohrozil, že škody zaplatia z ich vlastných peňazí

WASHINGTON - Americká armáda v noci na piatok ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) sa pri týchto úderoch zameralo na iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov. Informuje o tom príspevok CENTCOM na sociálnej sieti X.
Terčom týchto úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli aj komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity „s cieľom ešte viac znížiť hrozbu, ktorú Irán predstavuje pre civilné posádky a obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom“.
„Medzinárodná trasa zostáva otvorená pre prechod, napriek nedávnym útokom iránskeho Zboru islamských revolučných gárd,“ uviedla americká armáda. Obchodné lode podľa nej naďalej voľne preplávajú týmto strategickým prielivom s podporou armády USA. CENTCOM dodal, že na Blízkom východe v súčasnosti operuje viac než 50.000 príslušníkov ozbrojených síl USA.
USA využijú iránske aktíva na úhradu škôd spôsobených lodiam a nákladu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty budú využívať zmrazené iránske aktíva na úhradu škôd na lodiach a náklade spôsobených útokmi v Perzskom zálive a jeho okolí. Informuje o tom agentúra AFP a príspevok Trumpa na jeho platforme Truth Social.
„Nech toto vyhlásenie až do odvolania slúži ako potvrdenie, že od tohto momentu budú všetky škody spôsobené lodiam, nákladu a čomukoľvek s tým súvisiacemu hradené z iránskych finančných prostriedkov, ktoré Spojené štáty držia a kontrolujú,“ napísal Trump. Šéf Bieleho domu dodal, že tieto škody môžu byť značné, napriek tomu ide o spoľahlivé a primerané riešenie.
USA a Irán 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode. Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch, pričom americká armáda v noci na štvrtok útočila už 12. noc po sebe. Americký prezident vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán.