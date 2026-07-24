Piatok24. júl 2026, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Čo sa deje v Perzskom zálive? Európska únia na žiadosť USA zadržala satelitné snímky

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PARÍŽ - Európska únia vyhovela žiadosti Spojených štátov, aby odložila zverejnenie svojich satelitných snímok z oblasti Perzského zálivu o 24 hodín. Vyplýva to z rozhodnutia v oficiálnom vestníku, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.

Americkí predstavitelia požiadali o odklad šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú koncom júna. Žiadosť sa vzťahovala na údaje z dvoch satelitov európskeho monitorovacieho programu Copernicus - Sentinel-1 a Sentinel-2 - nad Perzským zálivom. Ide o oblasť, kde prebiehajú iránske a americké útoky a kde USA uvalili námornú blokádu na iránske prístavy.

Rada Európskej únie podľa rozhodnutia z 13. júla uviedla, že odklad zverejňovania satelitných snímok je nevyhnutný, aby sa zabezpečilo, že „nebudú použité žiadnym tretím štátom ani neštátnym subjektom spôsobom, ktorý by predstavoval hrozbu pre záujmy Únie a jej členských štátov v regióne alebo pre záujmy ich spojencov“.

Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii uzavrel Hormuzský prieliv a zaútočil na okolité krajiny Perzského zálivu. Konflikt na istý čas aspoň formálne pozastavili dohody o prímerí, ktoré Teherán a Washington uzavreli v apríli a následne v júni ako súčasť memoranda o porozumení.

V skutočnosti však obe strany v bojoch pokračovali aj napriek prímeriu. USA svoj vojenský zásah proti Iránu naplno obnovili začiatkom júla s odôvodnením, že ide o odvetu za jeho útoky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Teherán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi na americké základne v štátoch Perzského zálivu.

Viac o téme: SnímkyEUUSaZvrejneniePerzský Záliv
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

USA v noci opäť
USA v noci opäť bombardovali Irán: Trump pohrozil, že škody zaplatia z ich vlastných peňazí
Zahraničné
Donald Trump
Trump zvažuje ďalšiu eskaláciu? USA podľa médií posilňujú vojenskú prítomnosť na Blízkom východe
Zahraničné
Prudký nárast cien na
Prudký nárast cien na benzínkach: Z noci na deň zdraželi palivá o 4 centy! Takto drahé neboli už dlho
Domáce
Tento záber, ktorý odvysielala
Nová vlna útokov americkej armády na Irán! Hlásia EXPLÓZIE, ODVETA prišla okamžite
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Laura Kulhánek Chrebetová so synčekom v kaderníctve
Laura Kulhánek Chrebetová so synčekom v kaderníctve
Prominenti
FESTIVAL: 26. ročník festivalu Žákovic open
FESTIVAL: 26. ročník festivalu Žákovic open
Správy
Košice - Útok na muža na invalidom vozíku
Košice - Útok na muža na invalidom vozíku
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra
Zmizla bez stopy: Polícia hľadá seniorku z Bratislavy, naposledy ju videli v nemocnici
Domáce
Zásadný ZVRAT v prípade
Zásadný ZVRAT v prípade 15-ročného Íra, ktorý zrazil cyklistu (†51): Súd ho do väzby napokon nevzal!
Domáce
Dopravná nehoda na D1:
Dopravná nehoda na D1: V tuneli Ovčiarsko sa zrazil karavan s osobným autom
Domáce
Polícia rýchlo vypátrala zlodeja na trhovisku v Košiciach, ukradol ruksak s vecami za 11-tisíc eur
Polícia rýchlo vypátrala zlodeja na trhovisku v Košiciach, ukradol ruksak s vecami za 11-tisíc eur
Košice

Zahraničné

Čo sa deje v
Čo sa deje v Perzskom zálive? Európska únia na žiadosť USA zadržala satelitné snímky
Zahraničné
Elektromobilu vypadol motor na
Obrovský šok: VIDEO Čínskemu luxusnému elektromobilu odpadol motor počas jazdy!
Zahraničné
aktualizované Karim Khan
Hlavný žalobca Medzinárodného trestného súdu končí: Vyšetrujú ho pre nevhodné správanie
Zahraničné
Kríza pohltila ďalší významný
Kríza pohltila ďalší významný segment: Legendárny výrobca batérií pred krachom, sú centimetre od bankrotu!
Zahraničné

Prominenti

Paľo Habera a Daniela
Habera má doma poriadny poklad: WAU... 55-ročná Peštová v plavkách zatienila aj 20-ročné krásky
Domáci prominenti
Harry oslávil Deň otcov
Nevídané rodinné zábery! Princ Harry vzal deti na miesto, kde odpočíva princezná Diana!
Zahraniční prominenti
Karlos a Lela Vémolovci
Rozvod storočia: Karlos a Lela sú na nože!
Domáci prominenti
Chris Brown a Royalty
Chris Brown na súde: Priznal sa k obvineniu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Krádež, ktorá šokovala Paríž:
Krádež, ktorá šokovala Paríž: Slávnu galériu v Louvri znovu otvorili
Zaujímavosti
Lekári varujú: Táto nebezpečná
Lekári varujú: Táto nebezpečná infekcia sa môže začať nenápadnou ranou
vysetrenie.sk
Marius Gros si dal
Požičal si 23-tisíc eur, aby bol vyšší: VIDEO Lekári mu úmyselne zlomili obe nohy, narástol o 10 centimetrov
Zaujímavosti
FOTO Neskutočný NÁLEZ na Slovensku:
Neskutočný NÁLEZ na Slovensku: Objavili rímsky vojenský tábor! Kostry vojakov ukrývali stopy KRVAVÉHO boja
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie, o čo vlastne ide
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Ceny na pumpách opäť vyskočili: Čaká vodičov ešte ďalšie zdražovanie?
Ceny na pumpách opäť vyskočili: Čaká vodičov ešte ďalšie zdražovanie?
Aj bežný úkon v banke vás môže dostať do problémov: Polícia varuje pred novým trikom podvodníkov!
Aj bežný úkon v banke vás môže dostať do problémov: Polícia varuje pred novým trikom podvodníkov!

Šport

VIDEO Zábery pre silné povahy: Cyklistika na Tour de France prerazil tvárou sklo vozidla
VIDEO Zábery pre silné povahy: Cyklistika na Tour de France prerazil tvárou sklo vozidla
Tour de France
VIDEO On je blázon a fenomén: Pogačar po strhujúcej jazde oslávil piaty triumf na Tour
VIDEO On je blázon a fenomén: Pogačar po strhujúcej jazde oslávil piaty triumf na Tour
Cyklistika
VIDEO Ikonický líder a funkcionár Rapáč opúšťa loď: Nedokáže naďalej pokračovať
VIDEO Ikonický líder a funkcionár Rapáč opúšťa loď: Nedokáže naďalej pokračovať
Tipsport liga
VIDEO Najkrajšia futbalistka sveta mení klub: Po ťažkom zranení verí v reštart kariéry
VIDEO Najkrajšia futbalistka sveta mení klub: Po ťažkom zranení verí v reštart kariéry
Ženský futbal

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Zahraničné
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
O práci s humorom

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Rady a tipy

Technológie

Google Chrome môže fungovať oveľa rýchlejšie. Týchto 5 skrytých nastavení zrýchli načítanie stránok, sťahovanie aj prácu s kartami
Google Chrome môže fungovať oveľa rýchlejšie. Týchto 5 skrytých nastavení zrýchli načítanie stránok, sťahovanie aj prácu s kartami
Aplikácie a hry
Stíhačku F-16 počas letu ovládala umelá inteligencia. Americké letectvo prekročilo ďalšiu hranicu
Stíhačku F-16 počas letu ovládala umelá inteligencia. Americké letectvo prekročilo ďalšiu hranicu
Armádne technológie
Vedci omladili starnúci imunitný systém. Kľúčom boli bunky, ktoré telo s vekom stráca
Vedci omladili starnúci imunitný systém. Kľúčom boli bunky, ktoré telo s vekom stráca
Veda a výskum
Google chce, aby sa tvoja tvár stala záložným heslom. Nové selfie video ti pomôže dostať sa späť do účtu
Google chce, aby sa tvoja tvár stala záložným heslom. Nové selfie video ti pomôže dostať sa späť do účtu
Android

TN LIVE

Tvárou prerazil sklo auta. Jazdec musel odstúpiť z Tour de France pre nezodpovednosť fanúšika
Tvárou prerazil sklo auta. Jazdec musel odstúpiť z Tour de France pre nezodpovednosť fanúšika
Šport
S Guardiolom to nevyšlo, no Taliansko je blízko k dohode s legendou. Reprezentáciu má prevziať známe meno
S Guardiolom to nevyšlo, no Taliansko je blízko k dohode s legendou. Reprezentáciu má prevziať známe meno
Šport
Zmarili obrovský biznis. V kamióne našli obrovské množstvo nelegálneho tabaku
Zmarili obrovský biznis. V kamióne našli obrovské množstvo nelegálneho tabaku
Domáce
Dopravné uzávery na Záhorí budú komplikovať dopravu. Pozrite sa, na čo sa treba pripraviť
Dopravné uzávery na Záhorí budú komplikovať dopravu. Pozrite sa, na čo sa treba pripraviť
Domáce

Bývanie

Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba

Pre kutilov

3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ako dobre poznáte kultové slovenské filmy? Plný počet bodov získa len skutočný fanúšik
Slovenské celebrity
KVÍZ: Ako dobre poznáte kultové slovenské filmy? Plný počet bodov získa len skutočný fanúšik
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Elektromobilu vypadol motor na
Zahraničné
Obrovský šok: VIDEO Čínskemu luxusnému elektromobilu odpadol motor počas jazdy!
Kríza pohltila ďalší významný
Zahraničné
Kríza pohltila ďalší významný segment: Legendárny výrobca batérií pred krachom, sú centimetre od bankrotu!
Španielsko je v ohnivom
Zahraničné
Španielsko je v ohnivom INFERNE: Vyhlásili núdzový stav, masívny požiar už nevedia kontrolovať!
Muž za chrbtom Trumpa
Zahraničné
Internet sa smeje: VIDEO Pozrite sa, čo robí muž počas Trumpovho prejavu! Zbláznil sa?

Ďalšie zo Zoznamu