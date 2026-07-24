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Ničivé požiare v Španielsku sa vymkli kontrole! V okolí Madridu vyhlásili stav núdze: Plamene pustošia VŠETKO

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(Zdroj: X/InfuesAvila)
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ČTK

MADRID - Španielska vláda vyhlásila v madridskom regióne celoštátny stav núdze pre rozsiahle lesné požiare, ktoré si vynútili evakuáciu tisícok ľudí. Vláda to odôvodnila nepriaznivými meteorologickými podmienkami a nutnosťou mobilizovať veľké množstvo zdrojov, píšu španielske médiá. Celoštátny stav núdze sa týka aj provincie Ávila, ktorá sa nachádza v blízkosti madridského regiónu.

Vyhlásením celoštátneho stavu núdze centrálna vláda preberá právomoci v koordinácii zásahov proti požiarom. Zvyčajne túto činnosť koordinujú regióny, ktoré však môžu požiadať o zásah centrálnej vlády, ak kalamitný stav nedokážu zvládnuť vlastnými prostriedkami. Zásahom tak bude nanovo veliť ministerstvo vnútra, píše agentúra EFE. Vo štvrtok večer, ešte pred vyhlásením stavu núdze, minister vnútra Fernando Grande-Marlaska navštívil koordinačný štáb.

Podľa štvrtkových údajov madridského regiónu v okolí hlavného mesta bolo potrebné evakuovať pre požiare na 10.000 ľudí. Proti požiarom zasahovalo na 270 profesionálnych hasičov a ďalších príslušníkov bezpečnostných zborov. Podľa údajov unijného systému EFFIS v Španielsku požiare zničili od začiatku roka na 1250 kilometrov štvorcových územiach.

Viac o téme: PožiarHasičiŠpanielskoMadridStav núdze
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