Španielsko je v ohnivom INFERNE: Vyhlásili núdzový stav, masívny požiar už nevedia kontrolovať!

MADRID - Lesný požiar zúriaci neďaleko španielskej metropoly Madrid, ktorý si vynútil evakuáciu tisícov ľudí, aktuálne „vrcholí“ a nie je možné dostať ho po kontrolu. V piatok to uviedol Carlos Novillo, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu. Informuje správa agentúry AFP.
„Požiar je na svojom vrchole a momentálne presahuje kapacity hasičov na jeho skrotenie,“ uviedol Novillo pred novinármi. Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už približne 40.000 ľuďom.
Požiare sa v okolí španielskeho hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Delegát ústrednej vlády v Madride Francisco Martín Aguirre situáciu opísal ako „veľmi komplikovanú“.
„Predpovede naznačujú, že vietor bude pretrvávať, a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť,“ uviedol na tlačovej konferencii s varovaním, že úrady nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vycestuje v sobotu skoro ráno do oblasti neďaleko Madridu, kde zúri rozsiahly lesný požiar, aby osobne navštívil tamojšie koordinačné centrum pre núdzové situácie. Oznámila to podľa AFP v piatok španielska vláda. V obci Cenicientos ho bude sprevádzať minister vnútra Fernando Grande-Marlaska, pričom premiér sa tam zúčastní aj na mimoriadnom zasadnutí krízového štábu, uviedla vláda vo svojom vyhlásení Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Ministerstvo vnútra v Madride ešte predtým v priebehu dňa varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.