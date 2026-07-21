Desivá reťaz tragédií: Chceli pomôcť, no záchrana topiaceho sa skončila piatimi obeťami

WASHINGTON - V americkom Ohiu sa v rieke utopili štyria ľudia, keď sa snažili zachrániť topiaceho sa plavca, ktorý takisto zahynul. Oznámili to v pondelok tamojšie úrady, informuje Píše agentúra Reuters.
Podľa úradu šerifa okresu Delaware sa tragédia odohrala ešte v nedeľu večer na rieke Scioto, približne 16 kilometrov od štátneho hlavného mesta Columbus. Najmenej sedem osôb - dve skupiny rodičov, jeden dospelý a dve deti - sa vybralo na výlet k rieke, pričom jeden z dospelých sa rozhodol zaplávať si, upresnil šerif Jeffrey Balzer. Plavec sa začal topiť a dvaja dospelí sa mu pokúsili pomôcť, no sami mali problém plávať v rieke, čo viedlo k tomu, že sa pokúsili o záchranu aj dvaja ďalší. Napokon zmizlo vo vode všetkých päť ľudí.
„Nie je nezvyčajné, že keď sa jeden človek topí vo vode, ostatní sa ho pokúšajú zachrániť, no pokiaľ na to nemajú potrebné zručnosti, povedie to k viacerým úmrtiam,“ povedal šerif novinárom na pondelkovej tlačovej konferencii. Jedno z detí následne vybehlo na neďalekú cestu a zastavilo motoristu, pričom vodičovi povedalo, že „jeho rodina je v rieke“. Na miesto vyslali záchranné zložky, ktoré našli dve ženy a vytiahli ich z vody. Podľa Balzera ich krátko nato v nemocnici vyhlásili za mŕtve. Telá mužov sa podarilo nájsť až nasledujúci deň. Deti mladšie ako desať rokov zverili do starostlivosti miestnemu úradu sociálnych vecí a rodiny.